موعد صرف إعانة مربي الماشية شهر يناير 2022 جمادى الأولى 1443

موعد صرف إعانة مربي الماشية 1443 من أكثر المعلومات التي يرغب في معرفتها كافة الأفراد المستفيدين من دعم ريف ودعم مُربي الماشية في المملكة العربية السُّعُودية وذلك بشكل شهري، حيث إن موعد نزول الدعم له موعد مُحدد في كل شهر ولكن ربما يتم إرجاء أو تقديم موعد الصرف في بعض الظروف، ولذلك ؛ سوف يتم لاحقًا من خلال موقع ثقفني توضيح موعد صرف إعانة مربي المواشي لهذا الشهر بالتفصيل.

موعد صرف إعانة مربي الماشية 1443

[صرف دعم مربي المواشي في يوم الأحد 02/01/2022م الموافق 29/05/1443هـ]، لقد تم الإعلان رسميًا عن إن موعد صف الدفعة القادمة من إعانة ودعم مربي المواشي سوف يكون في الثاني من شهر يناير (كانون الثني) من عام 2022م الموافق التاسع والعشرين من جُمادى الأولى من عام 1443 هـ، حيث كان من المتوقع صرف الدعم في الأول من يناير القادم 2022م ، ولكن نظرًا إلى أن هذا اليوم سوف يُوافق إجازة عمل رسمية ؛ تم تحديد يوم الأحد الثاني من يناير ليكون هو موعد صرف الدعم.

الاستعلام عن موعد صرف إعانة مربي الماشية

أعلنت وزارة الزراعة السُّعُودية أنه يُمكن لأي فرد من مربي الماشية المستفيدين من هذا الدعم داخل المملكة العربية السُّعُودية الاستعلام عن موعد صرف دعم مُربي المواشي بسهولة وذلك من خلال الاعتماد على أحد قنوات الاتصال التالية:

الاتصال مباشرةً على رَقْم الهاتف الرسمي الخاص بِ وزارة الزراعة السُّعُودية ، وهو: 8002472220

الولوج بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي الخاص بـِ وزارة الزراعة السُّعُودية تسجيل الدخول.

الاتصال على رَقْم خدمة العملاء والدعم الفني الخاصة بـِ ببرنامج دعم مُربي الماشية داخل المملكة ، وهو: 19930

شروط التسجيل في برنامج دعم مربي المواشي

كما هو الحال في دعم برنامج ريف وغيره من البرامج؛ فهناك شروط للتسجيل في برامج الدعم الحكومي السعودي، ومن أهم شروط التسجيل في برنامَج دعم مربي المواشي في المملكة العربية السُّعُودية ، ما يلي: