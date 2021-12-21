نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جيب نيسان باترول 2022 بـ666 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبعون عامًا انقضت على إطلاق النسخة الأولى من نيسان باترول لتأتي الشركة اليابانية بكل ما أوتيت من إمكانيات في نيسان باترول 2022 السيارة التذكارية التي تم الكشف عنها مؤخرًا وخاضت العديد من التحديات لتثبت أن التكنولوجيا التي تعتمدها نيسان في سيارات الدفع الرباعي واحدة من أقوى الأنظمة في صناعة السيارات العالمية وما بين ظهور أول باترول في العالم عام 1951 وبين باترول 2022 قصة وتاريخ طويل من الأداء الشاق.

سيارة عسكرية من طراز فريد

قد لا يعلم الكثير أن أول إصدار من نيسان باترول كان فقط بـ3 أبواب وظل هذا الطراز هو السائد على مدى سنوات وصولا إلى نيسان باترول ذات الأبواب الخمسة والتي أصبحت واحدة من السيارات العسكرية وسيارات الشرطة في العديد من دول العالم حيث يعتمد عليها كمركبة عسكرية في دول آسيا والشرق الأوسط كما يستخدم الجيش الأيرلندي طرازات Y60 و Y61 في نقل قواته.

مواصفات نيسان باترول 2022

تأتي باترول 2022 في الذكرى السبعين بعدد من الطرازات لكل منها مواصفاته الخاصة التي تشترتك جميعها في المواصفات الأساسية وسوف نتناول هنا الفئة الأولى من باترول 2022 وهي باترول XE .

بالطبع ليست هناك نسخة واحدة من جيب نيسان 2022 فهناك عدة طرز مختلفة من السيارة التي تحظى بشعبية وانتشار واسع في السعودية باعتبارها واحدة من سيارات الدفع الرباعي القوية التي لديها القدرة على التعامل مع الطرق الوعرة بفضل أنماط القيادة المختلفة التي توفرها .

محرك نيسان باترول

تأتي باترول 2022 مع محرك بسعة 4.0 لتر هذا المحرك قادر على توليد قوة حصانية قصوى تصل إلى 394 نيوتن في المتر عند 4,000 دورة في الدقيقة.

تصل قوة المحرك القصوى فتصل إلى 275 حصانًا عند 5,600 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسبعة سرعات مع نظام حقن متعدد النقاط.

كما تم تزويد المحرك بعمود كامات علوي مزدوج، ست اسطوانات V6، نظام التحكم المستمر بالتوقيت المتباين للصمامات.

سعر باترول 2022

يبدأ سعر patrol 2022 في السعودية عند 200 ألف ريال للشراء النقدي عند وكيل نيسان السعودية غير شامل ضريبة القيمة المضافة على السيارات والتي تصل إلى 15 % أي بواقع 30 ألف ريال.

تقسيط patrol 2022

أما عند الشراء بالتقسيط فسوف يختلف بحسب عروض تقسيط السيارات في السعودية حيث يتم حساب السعر بحسب ما يلي: