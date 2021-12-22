نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل السعودية.. وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز عن عمر 59 عاما في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل السعودية .. وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، حيث نشر الديوان الملكي السعودي في بيان إن الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود انتقل إلى رحمة الله تعالى. إن لله وإن إلية راجعون.

وسوف يصلي بإذن الله صلاة الجنازة علية يوم الأربعاء 18 مايو الجاري. / 1443 هـ . وذلك بعد صلاة العصر بمسجد عبد الله الإمام تركي بن ​​عبد العزيز، في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض.

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

نُشر خبر وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز اليوم على شبكة التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2022.

عسى الله أن يغفر له ويمنح الأسرة الكريمة الصبر والسلام والسلوان من الخبر الأليم. والمزيد من التفاصيل حول سبب وفاة الأمير نهار بن عبد العزيز في مقال اليوم بواسطة موقع “ثقفني“، ونسأل الله للمتوفي الرحمة والمغفرة.

حيث غرد الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ينعي فيه والدة : ”انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير والدي الأمير # النهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز ، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير في تغريدة ينعي بها عن خبر عاجل وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز عن عمر يناهز 59 عاما : إنا لله وإنا إليه. لا حول ولا قوة الا الله.

من هو الأمير نهار بن سعود ويكيبيديا

اسمه الحقيقي نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ، الابن الرابع والأربعون للملك سعود بن عبد العزيز. من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1962 م.

حيث يبلغ من العمر 59 عامًا. وتزوج الأميرة مها بنت عبدالعزيز بن عبد الله بن جلوي بن تركي آل سعود ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز آل سعود.

عن تفاصيل وفاة الأمير نهار آل سعود

أعلن العديد من الأمراء عن وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز. وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، أعربوا عن تعازيهم بوفاة الفقيد من خلال العون والدعاء إلي الله بالرحمة والمغفرة.

حيث جاء الموت بشكل طبيعي دون مشاكل صحية خطيرة … وأطلق رواد منصة تويتر هاش تاج باسم المتوفى ، تحت اسم # النهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز.

ولنلقي نظرة على بعض أشهر التغريدات التي كتبها عشاق الأمير نهار. حيث كتب تاريخ آل سعود Alsaud History عبر حسابهم الرسمي: خالص العزاء والمواساة لذويه، ونسأل المولى تعالى أن يغفر له وأن يرحمه،أعيننا تبكي ، قلوبنا حزينة ، نحزن على فراقك ، (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم امين.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في تعازيه للأمير نهار بن سعود: اللهم ارحمه ، واغفر له ، وأكرم منزلة ، ووسع قبرة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة “.