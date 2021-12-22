موعد صرف راتب التقاعد شهر ديسمبر 2021 مؤسسة التقاعد السعودية إيداع المبالغ خلال أيام

موعد صرف راتب التقاعد للمتقاعدين الحكوميين والعسكريين، من أهم كلمات البحث في المملكة العربية السعودية بصفة شهرية، حيث يتم الصرف كل شهر ميلادي حسب الموعد المقرر من مؤسسة التقاعد، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث يتزايد لمعرفة موعد صرف معاش التقاعد عن شهر ديسمبر 2021، وهل سيتم صرفه في يوم 25 من الشهر الميلادي كما هو متبع، أم سيتغير هذا الشهر وفي حالة التغيير ماهو الموعد الجديد، وحرصاً منا على توضيع وعرض الأخبار التي تهم المواطن السعودي من خلال المصادر الرسمية، فإننا نعرض عليكم خلال السطور التالية الإجابة عن هذا الموضوع بالتحديد.

موعد صرف راتب التقاعد شهر ديسمبر 2021

من المعتمد أن يتم صرف راتب التقاعد للمتقاعدين الحكوميين والعسكريين في يوم 25 من كل شهر ميلادي، وفي حالة توافق هذا اليوم مع يوم عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف بموعد أخر مع الإعلان عنه قبل الصرف، ونحن اليوم بصدد التعرف على موعد صرف راتب التقاعد لشهر ديسمبر 2021، حيث سيكون الصرف يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021 بدلاً من يوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021، نظراً لكون هذا اليوم يتوافق مع عطلة السبت الأسبوعية، وتوفر المؤسسة العامة للتقاعد خدمة الاستعلام عن معاش التقاعد إلكترونياً وسوف نوضحها لكم فيما يلي.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد

الدخول على الموقع الإلكتروني “pension.gov.sa“.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

الدخول على متقاعدين ثم الخدمة التي ترغب في الاستعلام عنها.

إدخال بيانات المستفيد.

الضغط على عرض البيانات.

معاش التقاعد في السعودية

يعتبر معاش التقاعد لدي السعوديين من أهم ما يبحث عنه المتقاعدين، بعد الوصول لسن المعاش وهو 60 سنه من العمل في القطاع الحكومي أو العسكري، ليتمكنوا من مواصلة الحياة والقدرة على توفير سبل المعيشة المناسبة، وحتي يستطيع المتقاعد الاستفادة من راتب التقاعد لابد من توافر عدة شروط نوضحها فيما يلي.

شروط صرف راتب التقاعد