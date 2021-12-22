نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول وظائف ديوان المظالم 1443 وأسماء المقبولين لوظائف ديوان المظالم جدارة bog.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول وظائف ديوان المظالم 1443، من أهم النتائج فقد ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم، بعد أن تم الإعلان من قبل ديوان المظالم ممثلاً في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أسماء المقبولين لوظائف ديوان المظالم 1443، ولذلك يجب على من وقع عليهم الاختيار سرعة تجهيز كافة المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة لاستكمال إجراءات التوظيف، وقد تمت عملية الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على توافر الشروط والضوابط والمعايير الموضوعة من قبل ديوان المظالم.

وقد نبهت الإدارة العامة للموارد البشرية على المقبولين ضرورة الحضور إلى مقر ديوان المظالم بالرياض لاستكمال إجراءات التوظيف، ولإجراء المطابقة النهائية للمستندات المرفوعة على استمارة التقديم الإلكترونية بالمستندات الأصلية، كما شددت على من تم اختياره ضرورة إحضار أصل الأوراق والمؤهلات العلمية وعدد 2 صورة من كل مستند للمطابقة، وفيما يلي سوف نستعرض معكم كافة المستندات المطلوبة، وكذلك رابط استعلام نتائج قبول ديوان المظالم bog.gov.sa.

نتائج قبول وظائف ديوان المظالم

تم توفير عدد من الوظائف وذلك على المراتب الوظيفية وذلك بهدف توفير الكفاءات والعناصر الوظيفية المؤهلة للارتقاء بديوان المظالم، ويتمتع ديوان المظالم بدعم غير محدود من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ويجب الحضور في المواعيد المحددة لاستكمال الإجراءات، ومن يتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة يتم استبعاده من الترشيح للوظائف، ويتم ذلك بملء نماذج التعاقد في الفترة من 22\05\1443 ويستمر إلى 26\05\2021.

أسماء المقبولين لوظائف ديوان المظالم

المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات

أصل المؤهلات العلمية مع عدد 2 صورة منها.

أصل الهوية الوطنية سارية المفعول وصورتين منها.

صور شمسية مقاس 4*3.

تعليمات هامة يجب الالتزام بها

الحضور في الموعد المحدد لمطابقة المستندات وهو بتاريخ 22\05\1443 ويستمر حتى 26\05\1443.

عدم الحضور في الموعد المحدد يعرض المتقدم للاستبعاد حيث يعد ذلك عدولاً منه عن أحقيته في التوظيف ولا يحق له الرجوع عليهم بعد ذلك.

إحضار كافة المستندات والأوراق الثبوتية للمطابقة في مقر ديوان المظالم بالرياض.

طريقة استعلام نتائج قبول ديوان المظالم

يتم الاستعلام إلكترونياً من خلال الدخول على رابط bog.gov.sa. وبعد الدخول على هذا الرابط سوف تجد جدول موضح به كافة الأسماء المقبولة لوظائف ديوان المظالم. وقد أرفقنا لكم جدول يتضمن كافة الأسماء تسهيلاً عليكم واختصاراً للوقت. لذلك يجب الاطلاع على الأسماء الموجودة داخل المقال مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد.