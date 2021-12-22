حاسبة حساب المواطن التقديرية طريقة الاستخدام وآخر تحديثات حساب المواطن بخصوص الدخل

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب وبرقم السجل المدني عبر وزارة الموارد البشرية.

حاسبة حساب المواطن متى ينزل المبلغ

لا يستلزم للاستعلام عن مواعيد حساب المواطن ووقت حساب مواطن مبلغ حساب الاستحقاق أن تكون هناك حاسبة لأجلها، لأن حساب المواطن لا يحتاج لحاسبة والتي قد تكون في نظر المواطنين عبارة عن حاسبة لمعرفة مواعيد الصرف الشهري دعم حساب المواطن، وكما ذكرنا فإن الحاسبة الآلية لحساب المواطن لمعرفة موعد الصرف غير موجودة، لذا وجب التنويه على ذلك ومن أجل الاستعلام عن موعد الصرف فإنه العاشر من كل شهر ميلادي ويستثني من هذا الميعاد إذا كان يوم إجازة رسمي فيتم تقديم الموعد كما حدث مع الشهر الفائت، وقد ذكرنا هذا لأن المواطن كل شهر يهم قطاع كبير من السعوديين في معرفة موعد صدور الدفعة.