الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية 1443 وكم مبلغ الدعم المنصرف؟

الاستعلام عن الدعم السكني، من المقرر أن يتم إيداع مبالغ الدعم للأسر المستحقة للدعم والمنطبق عليها الشروط الخاصة بالحصول على هذا الدعم خلال الساعات القليلة، حيث يمكن لكافة الاسر المستفيدة من الدعم المنصرف من سكني الاستعلام عن قيمة الدعم المودع لهم عبر حساباتهم البنكية، حيث أعلن الصندوق منذ قليل عن بدء إيداع مبالغ الدعم الخاصة بالمستحقين وفق المواعيد المحددة والمتبعة كل شهر ميلادي والمقررة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية 1443:-

يمكن للمستحقين والمنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم السكني الاستعلام عن مبلغ الدعم الذي تم ايداعه في حساباتهم البنكية من خلال إتباع الخطوات الاتية:-

الدخول على منصة سكني.

الضغط على تسجيل الدخول.

يتم إدخال رقم الهوية ثم كلمة المرور وأخيراً رمز التحقق البشري.

يمكن من خلال حاسبة البرنامج معرفة المبلغ التقريبي للحصول على الدعم، وذلك من خلال القيام بإدخال البيانات المطلوبة.

وتوفر وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة من المنتجات العقارية والتي يمكن للأسرة الاختيار منها بشرط انطباق الشروط الموضوعة عليهم وهي كالتالي:-

يشترط أن تكون الاسرة المستفيدة من الدعم سعودية الجنسية سواء الزوج والزوجة والأولاد الذكور غير المتزوجين والذين لم تتجاوز أعمارهم عن 25 عاماً والبنات غير المتزوجات.

يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 25 عام سواء الزوج أو الأب عن الأسرة على يتم استثناء المرأة إذا كانت تعول مثل المرأة الأرملة أو المرأة المطلقة والتي مضي على طلاقها نحو عامين، والأخوة مجتمعين في حالة وفاة الأب، أو أن تكون الأم غير سعودية ومعيلة.

ألا تكون الأسرة تمتلك مسكن مناسب خلال 5 سنوات سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الدعم السكنى.

ألا تكون الأسرة قد استفادت من قبل أي برنامج سكني سواء كان هذا البرنامج حكومي أو خاص.

يشترط أن تكون الأسرة المستفيدة من هذا الدعم مقيمة إقامة دائمة داخل المملكة.

يشترط أن يكون هناك استمرارية في استيفاء الشروط الخاصة بالدعم.

كم مبلغ الدعم المنصرف؟

حددت وزارة الاسكان آلية الدعم والذي يختلف من أسرة إلى أسرة أخرى وفقا لعدة اعتبارات وذلك كما يلي:-