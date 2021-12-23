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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي balady.gov.sa بوابة بلدي my.gov.sa (استعلام – متابعة) منحة ارض مجانية في المقال التالي
الديوان الملكي balady.gov.sa دخول خدمة بلدي وذلك بعد أن قامت أعداد من المواطنين بالتقديم على منحة الأراضي المجانية والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم جلالة الملك أو ولي العهد محمد بن سلمان لسداد الديون والقروض المتعسرة للمواطنين حسب الشروط الخاصة بالتقديم والقبول، كما يتم إتاحة التقديم والتسجيل للحصول على قطع أراضي كمنحة مجانية من الديوان الملكي لسكن المواطنين الذين ليس لهم سكن ويرغبوا في الحصول على عطايا الديوان الملكي، ويتم تسلم جميع الطلبات نخبة خاصة من موظفي الديوان، إلكترونيا أو ورقيا، ويتم دراستها بشكل جيد وأرشفتها لتحديد مواعيد الرد عليها في القريب العاجل.
الديوان الملكي balady.gov.sa بوابة بلدي my.gov.sa (استعلام – متابعة) منحة ارض مجانية
يقوم المواطن السعودي بالتقدم بنماذج طلبات إلى الديوان الملكي السعودي للحصول على الطلبات الخاصة به، تسديد أموال عاجلة أو الحصول على منح بالأراضي، ويستقبل مقر الديوان أو الموقع الإلكتروني الخاص بقبول نماذج التسجيلات لطلبات المواطنين الألاف يوميا، ويقوم المتقدمين بالطلبات بانتظار الرد كما يتم إتاحة متابعة الطلبات إلكترونيا أو عبر الاتصال على أرقام الهواتف المتاحة لمقر الديوان الملكي، في المواعيد المحددة للعمل والتواصل.
خدمات الديوان الملكي
- خدمة إرسال رسائل عاجلة لسداد الديون وطلب مساعدات مالية.
- يتم أيضا إتاحة أراضي مجانية للراغبين في التقديم للحصول على أراضي الديوان الملكي.
- يقوم الديوان الملكي أيضا بإتاحة بوابة تواصل للتعامل المباشر مع البوابة الخاصة بالتعامل مع المواطنين.
- يتم إتاحة بوابة بلدي للاستعلام ومتابعة طلب الحصول على أراضي الديوان الملكي.
كيفية التواصل مع الديوان الملكي
- يمكن التراسل على العنوان الرسمي ورقيا “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.
- ويتم أيضا الإرسال عبر البريد الإلكتروني الرسمي [email protected]
- ويمكن أيضا الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000 ومن خارجها على رقم 920030003.
الاستعلام عن منحة الأراضي (بوابة بلدي)
أتاح الديوان الملكي السعودي التسجيل للحصول على أراضي مجانية كما أتاحت الاستعلام عن الطلبات لمتابعة الطلب والتعرف على القبول أو الانتظار أو الرفض، ويتم باستخدام الخطوات التالية:
- يقوم المواطن المسجل من قبل في منحة أراضي الديوان الملكي بالدخول على “خدمة بوابة بلدي” الإلكترونية.
- يتم تسجيل الدخول عليها من الخدمات الإلكترونية.
- يقوم المواطن بتسجيل الاسم ورقم الهوية ورقم الطلب ويتم إدراج رمز التحقق.
- يتم اختيار أيقونة “استعلام”.
يكون موقع الديوان الملكي السعودي على الرابط المخصص له balady.gov.sa وكذلك دخول واستعلام بوابة بلدي my.gov.sa للبحث والتسجيل في منحة ارض مجانية من اكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي، وخاصة بعد خروج تخصيص أراضي سكنية بشكل مجاني من تحت رئاسة وزارة الإسكان السعودية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تعمل بالأمر المباشر بتوزيع أراضي مجانية للمحتاجين من ابناء المملكة، ويتم الإعلان بشكل دوري على الطلبات والتأكد من الاستحقاق، ويتم الرد بالقبول أو بالرفض.
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