التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال المنصة والشروط المطلوبة

حق التسجيل للمواطن السعودي في الضمان الاجتماعي المطور الجديد على المنصة الخاصة على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك للاستفادة من مبالغ المعاش طالما تم التحقق من شروط الأهلية والاستحقاق المطلوبة من جانب الوزارة، حيث تمت إتاحة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي تم نقل جميع خدمات الضمان إليها وذلك لكي يتم استقبال طلبات تسجيل ضمان الاجتماعي المطور، وقد تم الإعلان عن تفعيل برنامج الضمان الاجتماعي بعد تطويره وذلك بناءً على المرسوم الملكي الكريم لتحقيق الاستقرار المالي لأبناء وبنات المملكة الأكثر احتياجاً للمال، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية طريقة حساب الضمان الاجتماعي بعد إطلاق البرنامج الجديد، كما حددت الشروط المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي للوقوف على مدى استحقاق المتقدم من عدمه،وحددت الحد الأدنى والحد المانع للضمان المحتسب للمواطن.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق برنامج الدعم لمستفيدي من حق الضمان الاجتماعي وذلك لتقديم الدعم المالي المناسب للأفراد والأسر ذوي الحاجة وذوي الدخل المتوسط للدعم الحكومي وذلك ليتم تغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية لتحسين المستوي المعيشي لهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، حيث أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد وضع بتشريعات لتحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد المستحقين لذلك، ولم يتوقف الأمر عند صرف إعانات مالية لذوي الحاجة من المواطنين فقط، ولكن يتم توفير خدمات التأهيل والتدريب لتحسين مهارات المستفيدين للحصول على وظائف مناسبة وذلك من خلال التعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف.

بالإضافة إلى أن هناك شرطً قد تم نخصيصه في النظام المطور الجديد 1443 من شأنه التأثير على استحقاق بعض المواطنين، ففي حال توافر هذا القيد فيتم الحصول على مبلغ الدعم المخصص للتابعين وليس لولي أمر الأسرة، حيث يتم تطبيقه على المواطنة الأرملة والمطلقة أو العزباء، حيث ينظر البرنامج للأفراد بالمسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، ولكن أعطاها النظام حق التسجيل في الضمان كمواطن مستقل.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قم بتسجيل الدخول أولا على موقع وزارة الموارد البشرية واختيار الضمان الاجتماعي المطور.

اضغط على زر تسجيل دخول جديد من القائمة الظاهرة أمامك.

القيام بكتابة كافة البيانات الشخصية للمتقدم من حيث الاسم ورقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال.

الضغط على زر إنشاء كلمة سر جديدة.

سوف تصلك رسالة على رقم الجوال الذي سبق وأدخلته، بعدها قم بكتابة رمز التحقق.

الضغط على مربع التعهد بعد قراءة الأحكام.

الضغط على تسجيل الدخول.

الشروط المطلوب في أحقية الضمان الاجتماعي الجديد