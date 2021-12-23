نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 تاريخ دراسة الاستحقاق وموعد نزول أول دفعة sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد من الأمور الهامة التي يبحث عنها المتقدمين الراغبين في الحصول على المعاش ضمن برنامج دعم مستفيدي الضمان الجديد 1443 بعد الانتهاء من تقديم الطلب بنجاح، وذلك بعد الإعلان عن نفاذ الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر لعام 2021م، وتستقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعية المنقول إليها كافة خدمات الضمان في الوقت الحالي طلبات التسجيل في الضمان المطور ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق الموضحة من جانب الوزارة، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على موعد دراسة الاستحقاق وتاريخ نزول أول دفعة في الحسابات البنكية للمستحقين، وطريقة التسجيل في الضمان المطور ورابط التقديم الرسمي عن طريق النت.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

جهزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع الضمان الاجتماعي أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت بدلاً من الذهاب إلى المكاتب، وذلك لكي تتوافق مع الآلية الجديدة للنظام المطور، وقدمت دعوتها لكافة الفئات المنطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي بضرورة التسجيل في البرنامج للاستفادة من الإعانات النقدية التي تقدمها الوزارة للمستحقين.

ومنذ نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور وأوقفت الوزارة استقبال طلبات التقديم على الضمان عبر موقع الضمان السابق، حيث يتم استقبال الطلبات من خلال بوابة الضمان المطور الجديدة فقط، ومن المقرر عمل المنصتان بالتوازي حتى حلول تاريخ 23 مايو 2022م المقرر لإغلاق المنصة القديمة، وخلال هذه الفترة الزمنية “6 أشهر” سيتم نقل المستحقين تدريجياً بعد أن يتم مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق الشروط المعتمدة.

أما بالنسبة لمن تقدموا بالتسجيل في برنامج الضمان وأكملوا الملف الموحد بشكل كامل، فيرغبون في معرفة موعد صدور نتائج الأهلية والاستحقاق، وهنا أكدت الوزارة على أنه في حال الانتهاء من تقديم الطلب عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فيجب الانتظار ومتابعة حالة الطلب في الضمان عن طريقة أيقونة “الطلبات”، وسيصلك إشعاراً باكتمال الطلب أو الحاجة بتقديم معلومات إضافية.

موعد دراسة استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

أكدت الوزارة على استمرار تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق على كافة المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ برنامج الضمان الاجتماعي المطور لمدة زمنية لا تزيد عن عامين، ومن ثم يتم تطبيق النظام المطور عليهم واستقبال طلبات التسجيل تدريجياً حال انطباق شروط الأهلية والاستحقاق.

ومن جانبها أوضحت أنه سيتم البدء في دراسة الاستحقاق لكافة المتقدمين الجُدد خلال شهر ديسمبر 2021 الجاري، وذلك للوقوف على مدى استحقاق كل متقدم من المتقدمين من عدمه، وفي حال عدم الاستحقاق، سيتم ذكر سبب رفض القبول في حالة الطلب عبر موقع الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني.

وفي حال القبول يتم إخطار المستحق عن طريق إحدى قنوات التواصل الخاصة بالنظام سواء من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد بإرسال رسالة نصية تفيد بالقبول أو من خلال تسجيل الدخول إلى الملف الخاص بكم للإطلاع على “حالة الطلب”، كما يتم معرفة مبلغ الاستحقاق قبل استلام المعاش الأول، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على التالي:

يتم إشعار المقبول بقبول طلبه أو رفضه مع التسبيب خلال مدة 20 يوماً من تاريخ تقديم الضمان الاجتماعي الجديد، وتشتمل هذه المدة على زيارة المسكن.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أنه بعد انتهاء المتقدم من تقديم طلبه، وصدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور بعد إجراء دراسة الاستحقاق المقررة خلال ديسمبر 2021م، فسوف يتم صرف أول دفعة للضمان الاجتماعي المطور في شهر يناير المقبل لعام 2022م.

ويتاح أمام المستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق أو نتائج الأهلية خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر عن الوزارة، ومن جانبها ستقوم بالنظر في في كافة الاعتراضات المُقدمة وفق قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات على أهلية البرنامج الجديد.

رابط التسجيل في الضمان المطور 1443

تم فتح باب التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية الإلكترونية التي يمكن تسجيل الدخول إليها عن طريق اتباع رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور المرفق بالتالي:

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

آلية تقييم الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين

تقوم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار قرار الاستحقاق من عدمه بناءً على عدد من العوامل، حيث يتم تقييم المستحقين في برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال المرور بأربعة مراحل أساسية يمكن إجمالهم في النقاط التالية:

التأكد من البيانات المسجلة والتحقق منها. زيارة المسكن بعد إثبات صحة البيانات الأولية. دراسة حالة المتقدم لمعرفة مدى الاستحقاق. إبلاغ المتقدم بالقرار النهائي سواء بالقبول أو الرفض المسبب خلال مدة 20 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

طريقة تقديم الضمان المطور الجديد

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق عليه، قم بالنقر على تسجيل جديد لإنشاء حساب مستخدم جديد، وذلك لكي تتمكن من التقديم على البرنامج، ثم تعبئة رقم الهوية والجوال وتاريخ الميلاد واختيار كلمة مرور، ثم النقر على تسجيل، وبعد ذلك يتم توثيق الجوال من خلال تعبئة الرمز المرسل في رسالة نصية على الهاتف، ثم إدخال الهوية وكلمة المرور لإكمال الملف الموحد.

ويجب العلم أنه ستظهر رسالة تفيد بإتمام التسجيل بنجاح، وهذه الرسالة تؤكد على إنشاء مستخدم في المنصة وليس الانتهاء من تقديم الطلب، حيث يتم البدء في تسجيل ضمان اجتماعي جديد عن طريق النقر على الملف الموحد بالقائمة الرئيسية، ثم تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم.

وتتكون هذه البيانات من بيانات ثابتة لا يمكن تعديلها، وأخرى مسترجعة وهي المعروضة من الجهات الحكومية، وجديدة وهي التي يتطلب التقديم على الضمان تعبئتها بشكل كامل، ثم يتم عرض سؤال عن حالتك الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من ذوي الإعاقة أم لا، ثم تعبئة رقم الحساب البنكي آيبان، والنقر على حفظ والتالي بعد الانتهاء من الخانة الأولى والخانات الأخرى، ويمكن الإطلاع على طريقة تقديم الضمان من خلال الفيديو التالي:

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وتاريخ إيداع الدفعة الأولى، ومن يرغب في معرفة الحد المانع للضمان الاجتماعي، وشروط الضمان الاجتماعي للموظف أو العاطل، إلى جانب التعرف على طريقة حساب الضمان الجديد يمكنه ذلك الآن، كما يمكنكم من خلال المقال الحصول على رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد وطريقة التقديم بخطوات يسيرة.

الضمان الاجتماعي استعلام القبول في النظام المطور

تتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدم الذي أكمل الملف الموحد الخاص به، ويتم إشعار المقبولين بعد مرور 20 يوماً من تاريخ تقديم طلب الضمان بنجاح، ويتم الإطلاع على أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال تسجيل الدخول إلى موقع الضمان والنقر على أيقونة الطلبات، ثم النقر على حالة الطلب، وسيتم عرض كافة المعلومات، وقد تغيرت الحالة إلى “تحت التدقيق”.