نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر ديسمبر رابط الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر ، أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021 الموافق لـ جمادى الأولى 1443، كما اعلن صندوق التنمية العقارية عن اهم شروط الاستحقاق من اجل الحصول علي هذا الدعم الشهرين يذكر ان مبادرة الدعم العقاري “الدعم السكني” الذي اعتمدته الحكومة السعودية في إطار البرامج التمويلية من اهم المبادرات التي يدعمها بشكل كامل صندوق التنمية العقارية السعودي للسعي وراء حل كافة مشاكل مواطني المملكة بخصوص الحصول على مسكن يليق بالعيش الكريم، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن متى ينزل الدعم السكني 1443.

موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر ديسمبر

يعتبر الدعم السكني من بين أهم البرامج التي يشرف عليها صندوق التنمية العقارية حيت تم اعتماد هذا الدعم في المملكة العربية السعودية من اجل تقديم الدعم المالي لمستحقيه من مواطني المملكة الذين يحوزوا على كافة الشروط والضوابط من اجل الحصول على الدعم المقدر شهريا بـ670 مليون ريال سعودي وهذا بغية تمكين كافة العائلات السعودية من الحصول على سكن خاص بهم.

كما اكدت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية على ان موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر ديسمبر سيكون يوم الخميس 19 جمادى الأولى 1443هـ الموافق لـ الثالث والعشرون من شهر ديسمبر الحالي بما انه صادف هذا اليوم عطلة رسمية في السعودية وتم تقديم موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021 ومن اجل الحصول على الدعم شهريا يجب توفر العديد من الشروط والتي سنذكرها في الاسطر التالية من هذا المقال.

شروط الحصول على الدعم السكني 1443

يتساءل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على الدعم السكني 1443 عن تاريخ نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر حيث عرف محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث رهيبة عن موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر ديسمبر، كما أوضح صندوق التنمية العقارية الضوابط والاشتراطات التي تمكن المستفيد من الحصول على الدعم والتي جاءت كالآتي:

لكل من يرغب في الحصول على الدعم السكني يجب ان يكون سعودي الجنسية ومقيم اقامة دائمة على أراضي المملكة

ان لا يقل سن المتقدم للحصول على الدعم 25 سنة

عدم قدرة المتقدم على امتلاك عقار من اجل بناء سكن مع عدم وجود أي عقار ملك لدى احد افراد عائلته

عدم امتلاك أي سكن خاص به مع عدم الاستفادة من أي برنامج تمويلي.

أن يكون المستفيد مسجل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

عدد أفراد العائلة لا يقل عن خمسة أفراد.

من الواجب الحصول على حساب في منصة جود الإسكان عبر بوابة سكني.

يجب تقديم كشف مفصل بمقدار الراتب الخاص بالمستفيد من الدعم.

رابط الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني

يستطيع كل مستفيد من برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني من خلال الاتصال بالرقم الساخن لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهو 199090 او الدخول على الموقع الرسمي لسكني مع اتباع كافة الخطوات التي سوف ندرجها ادناه بشكل مفصل:

الولوج الى موقع منصة سكني الالكترونية ثم كتابة رقم الهوية الخاص بـ مقدم الطلب . التحقق من انك لست ربوت بعدها سوف تختار تبويب الخدمات العامة انقر على خدمة الاستعلام برقم الهوية قم بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك بعدها النقر على استعلام وسوف تظهر أمامك البيانات الخاصة وموعد استلام الدعم السكني .

إلى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر ديسمبر في المملكة العربية السعودية وكذلك بينا لمتابعينا الرابط والطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني.