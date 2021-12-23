نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول وظائف أمن الحج والعمرة 1443 رتبة جندي رجال نتائج القبول المبدئي عبر jobs.sa في المقال التالي

رابط نتائج قبول وظائف أمن الحج والعمرة 1443، من أكثر الكلمات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي لمن انطبقت عليهم الشروط والمؤهلات المطلوبة، على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وقد تم تحديد الرابط الإلكتروني للاستعلام عن النتائج، والتعرف على موعد المطابقة للمستندات المسجلة في استمارة التقديم واستكمال باقي إجراءات القبول، والحضور في الموعد المحدد للمقبولين، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالحماية من عدوي فيروس كورونا، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نعرض عليكم التفاصيل خلال السطور التالية. رابط نتائج قبول وظائف أمن الحج والعمرة 1443 الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

الضغط على أيقونة نتائج القبول.

النقر على نتائج القبول لوظيفة جندي قوات أمن الحج والعمرة. المستندات المطلوبة للمطابقة طباعة نموذج موعد المراجعة من منصة أبشر توظيف وإحضاره خلال المطابقة. إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة منها. تقديم صورة من المؤهل الدراسي مصدق عليها من وزارة التعليم. في حالة تقديم شهادات ومؤهلات إضافية خلال التسجيل يتم إحضار عدد 2 صورة منها مصدق عليها من الجهة الصادرة لها. تقديم السجل الأكاديمي للمؤهل المتقدم به. في حالة حصول المقبول على مؤهله من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية. إحضار صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة. تقديم نسخة من العنوان الوطني. إحضار أصل سجل الأسرة في حالة أن يكون المتقدم متزوج مع صورة منه. تقديم صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم بحيث يتضمن اسم الوالدة. في حالة عدم إضافة الوالدة بسجل الأسرة للوالد تقديم إثبات للوالدة “برنت من الأحوال”. إحضار عدد 6 صور شخصية مقاس 6×4 بخلفية بيضاء كاشف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصور. حلاقة الرأس على رقم 5. إحضار ملف لوضع المستندات المطلوبة. التعليمات الواجب الالتزام بها خلال الحضور الالتزام بالتعليمات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد للحماية من عدوي فيروس كورونا.

تفعيل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول للكشف عن الحالة الصحية للمتقدم خلال حضور المراجعة.

الالتزام بالحضور بالموعد المحدد.

في حالة عدم الالتزام بإحضار المستندات المطلوبة أو الحضور في الموعد سيتم الاعتذار عن استكمال إجراءات القبول. الوسوم عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول وظائف أمن الحج والعمرة 1443 رتبة جندي رجال نتائج القبول المبدئي عبر jobs.sa error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتائج قبول وظائف أمن الحج والعمرة 1443 رتبة جندي رجال نتائج القبول المبدئي عبر jobs.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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