نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول أمن الحج والعمرة 1443 وأسماء المقبولين قبول مبدئي رتبة جندي عبر أبشر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول أمن الحج والعمرة 1443، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة جداً اليوم عن أسماء المقبولين في وظائف أمن الحج والعمرة على رتبة جندي قبول مبدئي، بعد أن أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية الشؤون العسكرية، عن أسماء المرشحين لأمن الحج والعمرة على رتبة جندي، وجاء الاختيار والمفاضلة وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة مسبقاً، فقد تم اختيار وانتقاء أفضل العناصر من المتقدمين.

وجدير بالذكر أن هذا القبول هو قبول مبدئي يستلزم القيام ببعض الإجراءات الأخرى حتى يتم القبول بشكل نهائي، ولذلك يجب على من تم قبولهم على رتبة جندي في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443، تجهيز كافة الأوراق والمستندات الثبوتية اللازمة لاستكمال الإجراءات، حيث يتم مضاهاة ومطابقة هذه المستندات مع ما تم إرفاقه في استمارة التقديم الإلكترونية، ولذلك سوف نقوم هنا من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، بتوفير رابط استعلام أمن الحج والعمرة، وكذلك التعرف على المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات، وأسماء المقبولين في أمن الحج والعمرة على رتبة جندي 1443.

نتائج قبول أمن الحج والعمرة

منذ أن تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة في أمن الحج والعمرة على رتبة جندي، وكان ذلك يوم الإثنين بتاريخ 02\05\1443 الموافق 06\12\2012، وهناك حالة كبيرة من الترقب والانتظار انتابت المتقدمين على هذه الوظائف، إلى أن جاء اليوم الخميس الموافق 23\12\2021 ليتم الإعلان عن المرشحين مبدئياً لأمن الحج والعمرة، ولذلك ومن خلال الفقرة القادمة سوف نتعرف على المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

المستندات المطلوبة

إحضار نموذج موعد المراجعة والذي تم طباعته عبر أبشر.

إحضار أصل بطاقة الهوية وصورة منها وتكون سارية المفعول.

اصطحاب صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.

إحضار صورتين من الشهادات والمؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل.

صورة من نتيجة اختبار القدرات “قياس”.

إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم.

في حال إذا كان المتقدم متزوج يجب إحضار أصل سجل الأسرة.

عدد 6 صور بخلفية بيضاء مقاس 6*4 كاشف الرأس مع ضرورة تدوين الاسم ورقم الطلب خلف كل صورة.

إحضار نسخة من العنوان الوطني مع ضرورة وضع كل هذه المستندات في ملف يحفظها.

رابط استعلام أمن الحج والعمرة

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين لأمن الحج والعمرة إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات التالية: