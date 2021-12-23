استعلام دعم ريف برقم الهوية عبر منصة الدعم الإلكترونية من أبرز الموضوعات التي يبحث المستحقين لدعم ريف عنها. إلى جانب التسجيل في ريف، حيث تعمل الحكومة السعودية على تطوير القطاع الريفي ككل. لرفع المعيشة للعاملين في القطاع ماديًا بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 . وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية عبر منصة ريف.

دعم ريف

هو عبارة عن برنامج حكومي لدعم صغار المزارعين والأسر الريفية المنتجة ولدعم ربات البيوت بنسبة 10% من قيمة رأس المال المُسجل في بيانات الطلب بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم 54 ألف ريال في العام الواحد ومن شروط التسجيل للحصول على دعم ريف ما يلي:

شروط التسجيل في دعم ريف

شروط الحصول على دعم الريف:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعمل بالقطاع الريفي.

لا يزيد العمر عن 21 عامًا.

ألا يكون عامل في القطاع الخاص أو العام.

استخراج وثيقة العمل الحر.

عدم تجاوز الدخل الشهري 9000 ريال.

تقديم ما يثبت مزاولة المهنة.

أن يكون لديه حساب بنكي نشط.

أن يكون مسجل في منصة ريف.

استكمال بيانات منصة ريف.

تسجيل دعم ريف على منصة ريف

الدخول لمنصة ريف.

النقر على خيار إنشاء حساب جديد وتعبئة البيانات الشخصية وبيانات التواصل ثم النقر على التسجيل.

إرسال الكود للجوال النقر على دعم الأسر المنتجة ثم الدخول لمنصة ريف واختيار قطاع القيمة المضافة واختيار النشاط الذي تمارسه.

وبعد التأكد من طلبك يتم نزول الدعم لك بصفة شهرية.

استعلام دعم ريف برقم الهوية عبر منصة ريف

الدخول لبوابة ريف

تسجيل الدخول من خانة الخدمات الإلكترونية اختر الاستعلام عن دعم ريف

ادخل رقم الهوية الوطنية. لتظهر المعلومات.

اعتراض على نتائج أهلية ريف

يمكن تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بالخطوات الآتية: