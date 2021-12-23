نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف ونزول الدعم السكني 1443 متى ينزل دعم شهر ديسمبر 2021 الصندوق العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف ونزول الدعم السكني 1443والسؤال الأهم متى ينزل الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021، ورقم الدعم السكني الموحد، حيث صرح مصدر بالصندوق العقاري وكشف حساب العناية بالمستفيدين من صندوق التنمية العقارية عن موعد صرف ونزول وإيداع الدعم السكني لهذا الشهر، والذي كان من المقرر صرفه يوم 34 من كل شهر ميلادي، ولكن لأن يوم 24 ديسمبر يوافق يوم إجازة رسمية وهو يوم الجمعة، فقد تقرر تعديل موعد نزول وصرف الدعم السكني ليكون في أول يوم عمل بعد الإجازة، حيث توقع البعض أن يتم الصرف يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة، وهذا على خلاف ما هو معلن سابقاً بشأن مواعيد ‘يداع ونزول الدعم السكني، لذا لزم التنويه.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على أمر الدعم السكني يولون اهتمامهم بأن يكون صرف ونزول الدعم قبل صرف الرواتب، وذلك حتى يتمكن المستحقين والمستفيدين من الدعم السكني الشهري، وذلك قبل صرف الرواتب الشهرية، حسب ما هو مُعلن ومعمول به، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم توحيد موعد إيداع وصرف الدعم السكني شهريا في موعد مُحدد وهو الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي.

هذا وقد قام صندوق التنمية العقارية في اجتماعه برئاسة “ماجد بن عبد الله الحقيل” وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مارس الماضي 2021 باعتماد هذا اليوم شهرياً، وذلك حرصًا على تمكين المستفيدين من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

رقم الدعم الفني stc التواصل مع صندوق التنمية العقارية

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية السعودي قد أتاح إمكانية التواصل مع رقم دعم سكني الموحد الدعم الفني stc للتواصل.

شروط استحقاق الدعم السكني 1443 على برنامج سكني بصندوق التنمية العقارية

ومن الجدير بالذكر سعي المملكة من خلال حكومتها بتوفير فرص تمويلية للتنمية العقارية، حيث تقدم القروض التمويلية الخاصة بالدعم السكني، وذلك في إطار دعم المواطن السعودي في سعيه في للحصول على مسكن نلائم يوفر حياة أفضل، ويجب الإشارة إلى أن صندوق التمويل العقاري السعودي هو المنوط به تنظيم الحصول على الدعم السكني، وذلك بتوفير غدة بدائل من التمويلات، ومن أهم تلك البدائل برنامج الدعم السكني، حيث يقدم برنامج الدعم السكني قرابة 280 ألف وحدة سكنية بجميع ربوع ومناطق ومدن المملكة.

رابط الاستعلام عن الأهلية وموعد نزول وصرف وإيداع الدعم السكني

قام برنامج الدعم السكني التابع للصندوق العقاري السعودي بإتاحة روابط عديدة يمكن للمستفيدين معرفة أخر الأخبار الخاصة ببرنامج دعم سكني، ومنها الاستعلام عن موعد صرف ونزول وإبداع الدعم السكني، وكذلك الشروط والضوابط الخاصة بالاستفادة من البرنامج، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع بوابة سكني الإلكترونية.

القيان بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال رقم الهوية للمستفيد.

تأكيد بأنك “لست روبوت”.

الضغط على كلمة التالي.

يتم فتح بوابة سكني.

قم باختيار “الخدمات العامة”.

“الاستعلام برقم الهوية”.

تسجيل البيانات الخاصة بك.

النقر على استعلام.

سيظهر نتيجة أهليتك للدعم.

ما هي حاسبة الدعم السكني بالسعودية؟

تعتبر حاسبة الدعم السكني بالسعودية في الأساس إحدى أهم الأدوات التي يمكن من خلالها حساب قيمة الدعم المقدم لمستحقي الدعم السكني، والذي تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم، سواء المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات السكنية التي في طور الإنشاء من المشروعات المقامة على أراضي وزارة الإسكان، وكذلك تقم حاسبة الدعم السكني بتقدير القرض العقاري، وقيمة التمويل النهائية، وذلك وفق المعايير من التزامات المالية أخرى على المستفيد.