نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1443 في المقال التالي
استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية يعتبر من أهم المعلومات التي يرنو إلى معرفتها الغالبية العظمى من الأفراد المستفيدين من دفعات الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السُّعُودية، وفي هذا السياق سوف يتم لاحقا من خلال موقع ثقفني توضيح خطوات الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي بالتفصيل.
خدمة الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي
بعد الانتهاء من تقديم طلب التسجيل والاشتراك في الضمان الاجتماعي السعودي ، فإن المواطن يكون شغله الشاغل هو معرفة هل تم قبول هذا الطلب أم لا، ولقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي السعودية بتوضيح الآلية التي يمكن من خلالها لأي فرد الاستعلام عن الضمان في أي وقت عبر الموقع الرسمي من خلال الإنترنت.
استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني
بعد استيفاء كافة الشروط والحد المانع للضمان الاجتماعي وإتمام قديم طلب الاشتراك ؛ يُمكن اتباع الخطوات التالية الذكر من أجل متابعة حالة طلب الضمان الاجتماعي والتعرف على أي معلومات خاصة بالمواطن المستفيد من هذا الضمان أيضًا عبر رابط الاستعلام عن بطاقة مستفيدي الضمان كم يلي:
- الذَّهاب أولا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل وهي حاليا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- https://hrsd.gov.sa/ar/query/insurance/bankcard_inquiry
- البدء في إدخال رقم السجل المدني وهو عبارة عن رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد، ويلي ذلك إدخال الكود المرئي الموجود على الموقع.
- يجب بعد ذلك إدخال رقم الطلب الذي قد حصل عليه المستخدم في أثناء تقديم طلب التسجيل في الضمان في الخانة المخصصة له.
- في حالة فقدان رَقْم الطلب يمكن الحصول عليه مرة أخرى عبر الاتصال على رقم الدعم الفني الخاص بوزارة الموارد البشرية.
- بعد الانتهاء من إدخال البيانات السابقة بشكل دقيق وصحيح؛ يتم النقر على كلمة عرض
- وهنا سوف تظهر كافة المعلومات والبيانات عن حالة طلب الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة بالتفصيل.
طرق الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيا
هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهب تشمل ما يلي:
- الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص ب وزارة العمل والخدمات الإلكترونية وتسجيل الدخول https://mlsd.gov.sa/ar
- الاتصال بشكل مباشر على رقم الهاتف الموحد الخاص بوزارة العمل والموارد البشرية أيضا. وهو: 19911
- كما يمكن التوجه بشكل مباشر إلى مقر الوزارة والحصول على اي معلومات أو بيانات يحتاج إليها المواطن سواء حول حالة الطلب أو المساعدة المقطوعة ودعم الضمان الاجتماعي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.