استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1443

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية يعتبر من أهم المعلومات التي يرنو إلى معرفتها الغالبية العظمى من الأفراد المستفيدين من دفعات الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السُّعُودية، وفي هذا السياق سوف يتم لاحقا من خلال موقع ثقفني توضيح خطوات الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي بالتفصيل.

خدمة الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي

بعد الانتهاء من تقديم طلب التسجيل والاشتراك في الضمان الاجتماعي السعودي ، فإن المواطن يكون شغله الشاغل هو معرفة هل تم قبول هذا الطلب أم لا، ولقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي السعودية بتوضيح الآلية التي يمكن من خلالها لأي فرد الاستعلام عن الضمان في أي وقت عبر الموقع الرسمي من خلال الإنترنت.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

بعد استيفاء كافة الشروط والحد المانع للضمان الاجتماعي وإتمام قديم طلب الاشتراك ؛ يُمكن اتباع الخطوات التالية الذكر من أجل متابعة حالة طلب الضمان الاجتماعي والتعرف على أي معلومات خاصة بالمواطن المستفيد من هذا الضمان أيضًا عبر رابط الاستعلام عن بطاقة مستفيدي الضمان كم يلي:

الذَّهاب أولا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل وهي حاليا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

https://hrsd.gov.sa/ar/query/insurance/bankcard_inquiry

البدء في إدخال رقم السجل المدني وهو عبارة عن رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد، ويلي ذلك إدخال الكود المرئي الموجود على الموقع.

يجب بعد ذلك إدخال رقم الطلب الذي قد حصل عليه المستخدم في أثناء تقديم طلب التسجيل في الضمان في الخانة المخصصة له.

في حالة فقدان رَقْم الطلب يمكن الحصول عليه مرة أخرى عبر الاتصال على رقم الدعم الفني الخاص بوزارة الموارد البشرية.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات السابقة بشكل دقيق وصحيح؛ يتم النقر على كلمة عرض

وهنا سوف تظهر كافة المعلومات والبيانات عن حالة طلب الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة بالتفصيل.

طرق الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيا

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهب تشمل ما يلي: