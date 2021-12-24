التسجيل في منصة مسار والتقديم بالترقيات الوظيفية بمنصة masar

التسجيل في منصة مسار، حيث تعتبر من منصة مسار من المنصات الرقمية التي تم توفيرها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة، من أجل العمل علي توظيف الإدارة التي تخص عملية الموارد البشرية الحكومية، بهدف تطويرها الي الأفضل، وتقدم المنصة خدمات عامة متعددة ومنها خدمات الترقيات المدنية، حيث يتم تقديم يد المساعدة لعرض جميع الخدمات التي تخص ترقيات الموظفين الذين يعملون في جهات متعددة، حيث تتم المفاضلة والاختيار للترقيات وفق النصوص واللوائح المنظمة لعملية الترقيات والتي تحددها وزارة التعليم، ولكن من خلال عمليات يحكمها بعض الشروط الخاصة بالتقديم، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل في منصة مسار.

شروط التقديم علي الترقيات في منصة مسار

يحكم التسجيل في منصة مسار والتقديم علي الترقيات المختلفة من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها للتقديم، والتي من أهمها ما يلي:

يشترط للتقديم علي الترقيات الوظيفية أن يكون الشخص من المواطنين الحاملين للجنسية السعودية من حيث الأصل.

يتوفر للمستفيد المتقدم علي خدمة الترقيات أن يكون له الصلاحية الكاملة حتي يتم الاستفادة من مسار الترقيات المتاح للموظفين.

لابد وأن يمتلك الشخص حسابًا مسجلاً من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

كيف اسجل حساب بمنصة مسار؟

يستطيع أي شخص من الموظفين التقديم في منصة مسار وإنشاء حساب جديد في منصة مسار من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلكترونياً علي موقع منصة التسجيل التالية: منصة مسار.

يجب الدخول من خلال بوابة الدخول وهي “بوابة النفاذ الوطني الموحد”.

يجب علي المستفيد أن يقوم بتسجيل جميع البيانات التي تخص تسجيل الدخول مثل اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور، وفي حالة عدم توافر حساب مسجل من قبل فيجب الضغط علي إنشاء حساب بالضغط علي أمر (تسجيل جديد).

يتطلب أن يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة حتي يتم إنشاء حساب جديد بمنصة مسار.

التأكد من سلامة المعلومات وصحتها عند إدخالها ثم الضغط على تأكيد التسجيل.

رابط التقديم في ترقيات منصة مسار

يمكن التقديم علي الترقيات الوظيفية من خلال منصة مسار عبر بعض الخطوات التي تتم كالتالي: