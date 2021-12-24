نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يحق للزوجة التقديم على سكني الشروط وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل يحق للزوجة التقديم على سكني من الأسئلة الهامة التي يتم البحث عن إجابة لها من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرامج المتعددة من سكني والحصول على إسكان مناسب لهم، حيث يمكن من خلال التسجيل في سكني الاستفادة من وحدة سكنية خاصة في حالة توافر شروط سكني في المتقدمين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إجابة التساؤل هل يحق للزوجة التقديم على سكني.

هل يحق للزوجة التقديم على سكني

تمت الإجابة على التساؤل المطروح هل يحق للزوجة التقديم على سكني من قبل وزارة الإسكان بأنه من الممكن للزوجة التقديم للاستفادة من سكني في حالة توافر الشروط المعلن عنها من قبل وزارة الإسكان، مع ضرورة التقديم عبر تطبيق سكني والتأكد من تدوين جميع البيانات المطلوبة بكل دقة.

شروط التقديم على الإسكان للنساء 2021

تم وضع عدد من الضوابط الواجب توافرها للسماح للسيدات بالتقديم على الإسكان وتضم تلك الشروط:

تنازل الزوج عن الدعم السكني لصالح الزوجة أو العكس.

ألا يكون هناك أي التزام قائم أو أي تعاقدات باسم الزوج أو الزوجة قبل التنازل.

تعبئة نموذج التنازل عن القرض السكني للزوجة بكل دقة.

إقامة الزوجة أو الزوج الدائمة داخل المملكة.

خطوات تقديم تنازل عن الدعم السكني بين الزوجين

يجب على المواطن الراغب في التنازل عن الدعم السكني لصالح زوجته المرور بالخطوات الآتية:

في البداية يجب التوجه إلى تطبيق سكني من خلال جوال المواطن.

من خلال الصفحة الشخصية يتم التأكد من الاستحقاق.

يتم الموافقة على التنازل عن الدعم.

يقوم التطبيق بإرسال رسالة نصية إلى الجوال المسجل تحمل رمز للتحقق.

إدخال رمز التحقق المرسل في المكان المعد له، ومن ثم يتم ظهور رسالة تفيد بإتمام عملية التنازل بنجاح.

شروط الدعم السكني للمطلقات

تم وضع عدد من الشروط الواجب تحقيقها في السيدة المطلقة لقبول طلب الحصول على الدعم السكني ومن أهم تلك الشروط: