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عمر شويل - جدة نزول أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa للمسجلين في الفترة الماضية برابط الضمان الاجتماعي المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 20 نوفمبر الماضي، حيث يترقب جميع المسجلين الأحدث في النظام الاجتماعي الجديد التعرف على موعد الإعلان على نتائج الأهلية وكذلك التعرف على كيفية الاستعلام عن الطلبات وخاصة بعدما أعلنت الوزارة عن توقيت الإعلان نتائج الأهلية لهم وكيفية تقديم التظلمات لغير المقبولين، وكذلك موعد استلام الراتب الأول لهم بعد التسجيل.

إعلان أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa المطور (التسجيلات الجديدة) متابعة الطلبات

قامت فئة كبيرة من فقراء المملكة من محدودي الدخل أو معدومي الدخل الشهر بالتقديم والتسجيل الجديد في رابط الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في الموعد الذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت ضرورة الدخول على الرابط الجديد لاستقبال التسجيلات الجديدة وتحديث بيانات المستفيدين القديمة، وذلك للاستفادة من خدمات الوزارة الجديدة وفلترة الحسابات القديمة للتأكد من الأهلية واستمرار أسباب الاستحقاق، وقد جاء الرابط الجديد وتطوير المنظومة بالأمر المباشر من جلالة خادم الحرمين الشريفين لشمول الدعم الحكومي المقدم لعدد أكبر من مستفيدي المنظومة وتحديث البيانات بقاعدة بيانات فيها المعلومات الأحدث عن الجميع.

الفترة الزمنية للتسجيلات ورابط الشمان المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل بالرابط الجديد، والذي يستمر في العمل بالتوازي مع الرابط القديم، في 20-11-2021 الماضي، ويستمر التسجيل واستقبال الطلبات الجديدة في شهري نوفمبر وديسمبر، ويتم إيقاف العمل على الرابط القديم لتسيل الضمان في 25 مايو 2022، بينما تقوم الوزارة بصرف رواتب الضمان بالتوقيت الجديد لها، بالتوقيت الهجري باليوم الأول من الشهر الهجري بدلا من العاشر من الشهر الميلادي، ويكون التغيير ليس فقط بالتوقيت حيث يكون أيضا في ألية الاحتساب وشمول فئات أكبر والتأكيد على شروط الأهلية.

موعد الإعلان عن نتائج الأهلية

قامت الوزارة بتحديد موعد بداية التسجيلات الجديدة بينما قامت أيضا بتحديد الموعد الذي يتم فيه الإعلان عن الأهلية للمسجلين الجدد وفق الآلية التالية:

موعد التسجيل في الرابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021-ديسمبر 2021.

: 20 نوفمبر 2021-ديسمبر 2021. ميعاد الإعلان عن الأهلية: يكون في الربع الأخير من شهر ديسمبر 2021 بعد الانتهاء من تلقي أغلب طلبات التسجيل.

يتم صرف الراتب الأول للمقبولين في صرف رواتب الضمان الجدد في يناير 2022.

تقوم الوزارة بفتح باب تقديم التظلمات لغير المقبولين.

يستمر تقديم التظلم ويتم الرد عليه في خلال شهرين من تقديمة بمتابعة لجان متخصصة.

كيفية متابعة طلب الضمان للتعرف على نزول أهلية الضمان

تقوم الوزارة عبر رابطها الرسمي القديم بإتاحته أيضا لمتابع طلبات تسجيلات الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث يتم متابعة الطلب بالخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالدخول على “رابط متابعة طلب” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الرقم المدني الخاص بالمستفيد. يقوم بتسجيل رقم الطلب الذي حصل عليه بعد التسجيل برابط الضمان المطور. يتم تسجيل رمز التحقق، تجده مكتوبا بصفحة الاستعلام. يقوم بضغط ايقونة “عرض”.

يتم إعلان أهلية الضمان المطور الجديد على رابط sbis.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي للتسجيلات الجديدة في خلال الشهر الحالي، وتعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النتائج الأولية للقبول عبر موقعها على تويتر بينما يكون على المسجلين في الضمان الجديد بمتابعة الطلب عبر الرابط المخصص لذلك للتأكد من الاستحقاق أو تقديم الاعتراضات التي يتم فتح باب استقبال الطلبات بعد الإعلان عن نتائج الأهلية.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن أهلية الضمان الاجتماعي والذي بدأت باستقبال التسجيل فيه في 20 نوفمبر 2021 الماضي عبر رابط sbis.hrsd.gov.sa المطور الجديد بتحديث البيانات القديمة للمستحقين للضمان بالعام الماضي وأيضا استقبال طلبات الحصول على رواتب الضمان الاجتماعي الجديدة والذين أعلنت الرد على طلباتهم والإعلان عن الأهلية في الشهر الجاري.