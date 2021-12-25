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عمر شويل - جدة تنزيل أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa والذي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعلان عن نتائج القبول في ديسمبر 2021 الجاري، والذي ينتهي بعد أيام قليلة، وتشير مؤشرات البحث العالمية لارتفاع البحث عن موعد الإعلان عن الأهلية للمسجلين الجدد والحد المانع لصرف الضمان، وكيفية التعرف على الاستحقاق وكذلك موعد تقديم التظلمات لغير المقبولين، وقامت الوزارة بشرح كافة التفصيلات الخاصة بتلك الأمور ونقوم بشرحها باختصار للراغبين في الاستعلام.

تنزيل أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa موعد إيداع رواتب يناير 2022 للمقبولين وتقديم التظلمات

يستمر فتح باب التسجيل الإلكتروني في نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى نهاية الفترة المحددة للتسجيل، والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 23 مايو 2022، حيث قام المسجلين من قبل بتحديث البيانات والحالة الاقتصادية والاجتماع لهم ليتم نقل البيانات الخاصة بهم على الرابط المطور الجديد، وتم استلام رواتب المسجلين من قبل والذين قاموا بتحديث بياناتهم في ديسمبر الجاري، بينما يستمر دراسة المسجلين الجدد في الرابط بشكل منفصل ويتم الرد على الأهلية في خلال هذا الشهر.

أهلية المسجلين الجدد في الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة أهلية المسجلين الجدد بشكل منفصل عن من قاموا بتحديث بياناتهم على الرابط الجديد، حيث تقوم لجان مختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة الحالات الجديدة وقياسها بالمقاييس الأحدث بالنظام الاجتماعي المطور منذ بداية التسجيل، ويتم توزيع المسجلين بالفترة الماضية والرد على أهليتهم، وتم تحديد هذا الشهر للإعلان عن نتائج الأهلية.

حالات أيقاف راتب الضمان الاجتماعي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن لا أيقاف لرواتب الضمان الاجتماعي القديم في الوقت الحالي، ولا يتم توقف الراتب إلا في حالات محدودة تتلخص في:

أن يقوم المستفيد من الراتب بالتنازل عن راتب الضمان.

كما إذا التحق بوظيفة يكون راتبها أعلى من الحد المانع للضمان يتوقف الراتب عنه، ويكون الحد المانع بواقع 1000 ريال للأسرة و5500 ريال للفرد.

إذا أقام المستفيد بأحد دور الإيواء أو العلاج التي تقوم بكفالة الموجودين فيها.

في حالة لم يقوم المستفيد بتحديث بياناته يتوقف الراتب عنه لحين التسجيل، وإذا تحلف عنه نهائيا يتوقف الراتب عنه بشكل نهائي.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي والحد المانع للصرف

قامت الوزارة بشرح كل ما يخص النظام المطور الجديد، حيث يستمر المستفيدين من قبل بصرف رواتبهم وعدم حذف طلبات منها حتى يتم الانتهاء من مهلة التسجيل والتي تتيحها الوزارة حتى ستة أشهر من موعد التسجيل الجديد، 20 نوفمبر، ليتم تحديث البيانات القديمة وقبول التسجيلات الجديدة، ويتم احتساب الاسرة في النظام الاجتماعي الجديد وليس الأفراد ليتم شمول أكبر للضمان، ويتم حساب الأفراد بحالات مستقلة يشملها الضمان، ويتم الاستعلام عن الأهلية بالخطوات التالية: يقوم المسجلين في “رابط الضمان الاجتماعي المطور” بالتأكد من التسجيل بشكل صحيح والحصول على رقم الطلب. يتم الدخول على “رابط الاستعلام عن الطلب” الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يبدا المستفيد بكتابة رقم السجل المدني الخاص به. يقوم بكتابة رقم الطلب الذي حصل عليه عند التسجيل. يتم تسجيل رمز التحقق الموجود في صفحة الاستعلام والمكون من حروف وأرقام. يبدا بالضغط على ايقونة “عرض”. يمكن الاتصال والاستعلام على الرقم المجاني لوزارة الموارد البشرية للاستعلام على 1119. جدول الحد المانع لرواتب الضمان 1443 عدد أفراد الاسرة الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

ويقوم الموقع الرسمي باسم الوزارة على تويتر بالإعلان عن النتائج في خلال شهر ديسمبر 2021 ويتم استلام رواتب المقبولين حسب المواعيد الجديدة لاستلام رواتب الضمان المطور الجديد في بداية الشهر الهجري المقبل، جمادي الآخرة، ويتم فتح باب الاعتراضات في بداية السنة الجديدة 2022.