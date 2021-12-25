نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 متى ينزل ورابط التسجيل في منصة الدعم sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد للمتقدمين الجدد 1443 حسب ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث من المقرر أن تبدأ منصة الدعم والحماية الاجتماعية المختصة باستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 كمرحلة أولى في دراسة أهلية الاستحقاق للمتقدمين الجدد للحصول والاستفادة من مبالغ المعاش الشهرية المقدمة من التنمية الاجتماعية السعودية، ثم يتم إيداع المبالغ المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين، لذلك يجب توفير آيبان الحساب البنكي “نشط” لإكمال عملية التقديم على الضمان المطور 1443، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط إصدار مشهد الضمان الاجتماعي الرسمي، ورابط تقديم منصة الدعم الاجتماعي عن طريق النت.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 اعتباراً من يوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1443هـ الموافق لتاريخ العشرون من شهر نوفمبر الجاري لعام 2021م بناءً على المرسوم الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

وقد وضعت الموارد البشرية النظام المطور للضمان الاجتماعي بموجب التشريعات من أجل تحقيق الهدف المرجو من وراءه لتوفير الحماية الاجتماعية من حيث الدعم المالي وخدمات التأهيل والتدريب والتوظيف وضمان وصول الأموال الخاصة بالزكاة لمستحقيها الفعليين، وسيؤدي هذا بدوره إلى تحسين القوى العاملة والمهارات للمستحقين حسب مستهدفات الرؤية الحكيمة للمملكة 2030م.

وقد أوضحت الوزارة أنها ستبدأ في دراسة الاستحقاق للمواطنين المتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور لأول مرة “المتقدمين الجدد” فقط للإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق في شهر ديسمبر 2021م، ومن المقرر أن يتم صرف وإيداع أول معاش ضماني للمستحقين الجدد بعد الانتهاء من دراسة الأهلية وفق شروط الاستحقاق المعلنة في شهر يناير لعام 2022م، أما بالنسبة للمستحقين الحاليين، فيتم الصرف لهم في الأول من كل شهر هجري.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أتاحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 لمن يتوافر لديه شروط الضمان الاجتماعي الجديد 2021، ومن المقرر أن يتم إتاحة التسجيل لمدة ستة أشهر مقبلة اعتباراً من تاريخ فتح المنصة رسمياً، ليتم الإيداع في موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد الموضح عالية، ويمكنكم التسجيل أو الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق الآن من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد (sbis.hrsd.gov.sa).

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

تنويه: أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استمرار تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق على كافة المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ وسريان نظام الضمان الجديد المطور لمدة لا تزيد عن سنتين “24 شهراً”، وسيتم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في حقهم.

وسيتم استقبال طلبات التسجيل في منصة الضمان المطور من المستفيدين الحاليين بشكل تدريجي، ولكن يشترط لقبولهم بالضمان أن يتوفر لديهم شروط الاستحقاق والأهلية المعلنة، ومن يرغب في التعرف على طريقة التقديم على الضمان، أو الحصول على رقم الضمان الموحد المجاني، أو معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 سواء للمسجلين الحاليين أو المتقدمين الجدد، يمكنه ذلك من خلال المقال الآن.

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية المختصة باستقبال التسجيل في البرنامج الجديد، ثم اتباع خطوات إنشاء مستخدم جديد وتعبئة الملف الموحد كما هو موضحاً بالفيديو التالي:

الضمان الاجتماعي المطور متى ينزل

يجب العلم أن عائل الأسرة يتم تحديده عند تعبئة الطلب عبر المنصة الإلكترونية، حيث يمكن أن يكون رجلاً أو امرأة، وعند قيام الزوجة بالتسجيل كعائل أسرة ولديها حساب مصرفي باسمها، فيتم إضافة الزوج والأبناء كتابعين، ويجب على التابع البالغ 18 عاماً فأكثر، أن يقوم بالتسجيل لقبول الإضافة كتابع لرب الأسرة.

وتتم دراسة الطلب المقدم والتحقق منه خلال مدة 20 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال القبول يتم نزول الضمان الاجتماعي للمستحق في حسابه البنكي في الشهر التالي لصدور قرار القبول، وفي حال الرفض، يتم ذكر سبب الرفض، ويتم الإطلاع على حالة الطلب من أيقونة الطلبات، كما يمكن الإطلاع على موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد من خلال المقال.