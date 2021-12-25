نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي الجديد sbis hrsd gov sa وفق النظام المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يتم وقف صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 عند توفرها، حيث من الممكن أن يتوقف صرف المعاش في حال تخلف شرط من شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الموضحة من قبل الوزارة، وذلك بعد أن أعلنت عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد بالمملكة العربية السعودية، حيث تستقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعية حالياً طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لمن تتوافر لديهم شروط الضمان أو شروط الأهلية، ومن خلال ثقفني نوضح الحالات التي يتوقف صرف المعاش الضماني بها، بالإضافة إلى توفير رابط التقديم على الضمان الاجتماعي السعودي الجديد 1443، والحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني مركز الاتصال للدعم الفني.

متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443؟

عرفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بأنه هو نظام الحماية الاجتماعية الذي يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة بالمجتمع، وذلك من أجل تزويدهم بالدعم المالي، وتمكينهم من تحسين معيشتهم، بالإضافة إلى تحقيق الاستقلال المالي لهم والتحول من أفراد محتاجة للمساعدة إلى أفراد منتجة من خلال التأهيل والتدريب.

وقد تم التأكيد على أن نظام الضمان الاجتماعي المطور تم إجراء بعض التعديلات عليه لكي يشمل فئات أكثر مما سبق بالنظام القديم، فلم يعد ينظر إلى سن المتقدم ولا إلى حالته الاجتماعية، وإنما يستهدف فقط الأشخاص المحتاجين من أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة، ويتم التسجيل في برنامج دعم مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي والإطلاع على نتائج الأهلية والاستحقاق عن طريق منصة الدعم والحامية الاجتماعية.

وقد أوضحت الحالات التي يتم بها وقف إيداع معاش الضمان الاجتماعي 1443، فعند توفر إحدى الحالات الموضحة بإحدى المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، فيتم وقف صرف المعاش الضماني لهذا المستفيد، لذا يجب على كافة المستفيدين التعرف على الحالات التي قد يتوقف صرف المعاش بها، وهذا ما أرفقناه بالمقال للرد على سؤال متى يتوقف إيداع المعاش للمستفيد أو المستفيدة من مبالغ الدعم الاجتماعي، حيث يمكنكم معرفة حالات توقف المعاش من خلال التالي.

حالات توقف نزول الضمان الاجتماعي 1443

أوضحت الموارد البشرية أنه من المحتمل أن يتوقف المعاش الضماني لمستفيد، وذلك في حال عدم الالتزام بالشروط الموضحة للضمان أو التعليمات الصادرة عن الوزارة، ولتلاشي إيقاف صرف الضمان الاجتماعي، يمكنكم معرفة الحالات التي يتوقف بها لتجنبها من خلال التالي:

في حال تخلف شرطاً من شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور المعلنة من جانب الوزارة. عند تقديم بيانات غير صحيحة عن الفرد المستقل أو الأسرة تختلف عن البيانات الفعلية. في حال التأخر عن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة تزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديث الضمان الاجتماعي. عند عدم الالتزام بالخطة التأهيلية من قبل المستحق القابل للتأهيل. في حال ثبت أن المستحق المتقدم قادراً على العمل ولا يبحث عن فرصة عمل أو لم يتقدم على منصات التوظيف الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة وما في حكمها، ولم يقبل عروض العمل والتدريب التي تناسبه. إذا كان المستحق مقيماً بإحدى المراكز الإيوائية أو العلاجية بشكل دائم. عند التنازل من جانب المستحق عن معاش الضمان الاجتماعي. في حال وفاة المستحق للمعاش الضماني.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد الإطلاع على حالات إيقاف صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فقد أصبح من الضروري معرفة شروط أهلية الضمان الاجتماعي للوقوف على مدى الاستحقاق من عدمه، حيث تتمثل شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي في التالي:

خُصص المعاش الضماني للمواطن السعودي المقيم إقامة دائمة بالمملكة، وقد تم استثناء زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، وأبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام.

أن يقل الدخل المحتسب للمتقدم “فرد مستقل – أسرة” عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش الضماني وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، ومبلغ 550 ريال سعودي للتابعين “كل فرد من أفراد الأسرة”.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

ضرورة الالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل.

عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية.

تنويه هام: يجب العلم أنه لا يتم التأثير على استحقاق الأسرة للمعاش الضماني في حال كان أحد أفراد الأسرة مقيماً خارج المدينة التي تقيم بها الأسرة لغرض الدراسة، وإذا كان العائل له أكثر من أسرة، فسيتم احتساب كل أسرة مستقلة وتستحق معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، ويجب الانتباه للحالات التي فيها يتم وقف صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

رابط وطريقة التقديم على الضمان الاجتماعي 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي الجديدة، حيث يتم التقديم على الضمان من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال النقر على “تسجيل جديد” بعد اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

وسيطلب النظام من المتقدم تعبئة كافة البيانات لإنشاء حساب جديد في الضمان الاجتماعي، والتي تتمثل في “رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وكلمة المرور”، ثم إرسال رمز التفعيل الذي يتم كتابته ثم النقر على أيقونة توثيق للتحقق من رقم الجوال، وبعد ذلك سيتم التحويل إلى صفحة برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتعبئة بيانات التسجيل في الضمان المطور الجديد.

حيث يبدأ تعبئة الملف الموحد بالمعلومات الشخصية التي تشتمل على بيانات ثابتة لا يتاح التعديل عليها مثل الاسم والهوية وتاريخ الميلاد، وبيانات مسترجعة من الجهات الحكومية المختصة ويمكن التعديل عليها حال وجود اختلاف في البيانات، وبيانات جديدة يجب إضافتها بشكل دقيق لإكمال الملف، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

تسجيل نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه ستكون هناك فترة انتقالية بالنسبة للمستفيدين الحاليين من نظام الضمان الاجتماعي القديم، يتم فيها إعادة تقييم المستحقين قبل انتقالهم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، وذلك للوقف على مدى استحقاقهم وفق شروط استحقاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443.

وبذلك نكون قد عرضنا الحالات التي يتم فيها توقف صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443، وشروط الاستحقاق المعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، كما يمكنكم من خلال المقال الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والاستعلام عن نتائج أهلية الضمان وطريقة التقديم على الضمان الآن.