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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الجندي في السجون 1443 سلم رواتب المديرية العامة للسجون الجديد مع البدلات في المقال التالي
راتب الجندي في السجون 1443 ، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب المديرية العامة السجون مع البدلات، بعد ان تم فتح باب التقديم على وظائف السجون يوم الأحد 26 ديسمبر 2021 الموافق لـ 12 جمادي الأولي 1443هـ، حيث تقدم الحكومة السعودية لكافة العاملين في السجون رواتب شهرية تختلف حسب الرتبة ومن ضمن هذه الرواتب راتب الجنود الذين يعملون بصفة دائمة في إدارة السجون السعودية، علما انه يتم تخصيص راتب كل شهر يتم تسليمهم للعمالين وفق خطة مالية محكمة، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لمتابعينا الكرام كم راتب جندي السجون في المملكة العربية السعودية.
راتب الجندي في السجون 1443
تعتبر المديرية العامّة للسجون في السعودية من بين اهم القطاعات الحكومية التي تتبع وزارة الداخلية، حيث من بين اهم مهامها إدارة وتنظيم عمل السجون والاهتمام بالمسجونين في الفترة التي يقضونها داخل السجن مع توفير كافة الظروف الملائمة للسير الحسن داخل السجون والاهتمام بالنزلاء والاشراف عليهم وتدريبهم وحفظ الامن وحراسة المسجونين لمنع حدوث أي اعمال شغب.
كم راتب جندي السجون 1443
يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن كم يتقاضى جندي السجون 1443، حيث أعلنت المديرية العامة للسجون في السعودية عن الرواتب الجديدة، حيث يحصل الجندي على راتب شهري مقدر بـ 3220 ريال سعودي الذي يتم صرفه لكافة الجنود نهاية كل شهر ميلادي، بالإضافة الى ذلك يحصل الجندي على الكثير من الامتيازات المالية والبدلات والتي نوضحها لكم في النقاط التالية:
- راتب جندي السجون 3220 ريال، كما يحصل على بدل النقل والمقدر بـ خمسة مئة ريال سعودي.
- بدل الإعاشة 500 ريال إضافة الى ذلك يحصل فني في السجون على راتب 750 ريال سعودي.
- بدل إرهاب 805 ريال بالإضافة الى ذلك مع طبيعة العمل والمقدرة بـ 805 ريال سعودي اجمالا.
- مبلغ مرابطة جني في السجون 950 ريال سعودي
- كما ان خصم التقاعد بالنسبة للجندي العامل في المديرية العامة للسجون يصل إلى 289.80 ريال سعودي
- صافي راتب جندي السجون 7840.20 ريال سعودي
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