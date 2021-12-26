طريقة التحقق من استحقاق دعم الضمان الاجتماعي الجديد

استحقاق دعم الضمان الاجتماعي الجديد، بعد تطوير الضمان الاجتماعي والشروط القديمة به هناك العديد من التساؤلات التي يتم تقديمها من المواطنين من أجل معرفة التفاصيل الجديدة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، ومن أهم تلك الأسئلة التي يتم توجيهها هي كيفية التحقق من استحقاق دعم الضمان الاجتماعي بعد تعديله، حيث أن هناك مجموعة من التحديثات التي أضيفت في شروط استحقاق الضمان الاجتماعي لهذا يرغب المواطنين المستفيدين من الدعم بمعرفة هل يحق لهم الدعم أم لا حسب الشروط الجديدة.

التحقق من استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

سهلت وزارة التنمية الاجتماعية على المواطنين الراغبين في معرفة أهليتهم لدعم الضمان الاجتماعي من عدمه لكي يكونوا على علم تام باستحقاقهم لهذا الدعم، حيث يمكن من خلال التواصل مع خدمة العملاء للبرنامج بالاتصال على الرقم 920020301 أو الرقم 19911 وتوضيح رقم الهوية الوطنية للمواطن من أجل معرفة أهليته للدعم.

طريقة التعرف على رقم الضمان الاجتماعي للمستفيد

وهناك أكثر من طريقة للمستفيدين من البرنامج من أجل معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم وهي:

التعرف على رقم الضمان الاجتماعي إلكترونيًا

التوجه لموقع الوزارة الإلكتروني. اختيار زر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية ومنها لخدمات التنمية الاجتماعية. يقوم المستفيد في الخطوة التالية بتسجيل الدخول ومن ثم النقر على زر طلباتي. وفي الصفحة التالية يظهر للمستفيد رقم الضمان الاجتماعي الخاص به.

التعرف على رقم الضمان الاجتماعي هاتفيًا

يقوم المستفيد بمهاتفة ا. عند الإجابة من خلال المجيب الآلي يتم الضغط على زر 1. ومن ثم اتباع التعليمات التي يوضحها المجيب مثل كتابة رقم الهوية للمستفيد. وبعد ذلك يكون بإمكان المستفيد الاستماع إلى رقم الضمان الاجتماعي الخاص به.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هذه الشروط الجديدة للضمان الاجتماعي وما تحدد أحقية المستفيد للدعم من عدمه: