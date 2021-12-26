نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد نتائج أهلية الضمان الاجتماعي بقواعد عادلة جديدة موعد “الأهلية وشروطها” وفق الحد المانع في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم إعلان اعتماد نتائج أهلية الضمان الاجتماعي وفق قواعد عادلة جديدة مطوره على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa والذي سيتبعها صرف ونزول وإيداع رواتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2022، وذلك لمن شملهم الاستحقاق لمعاشات الضمان ممن تم قبول طلباتهم، هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ستعلن اليوم نتائج استحقاقات الضمان الاجتماعي حسب مصدر مسئول، ومع أغلان النتيجة تعاظم البحث من ملايين المستفيدين عن نزول نتائج الضمان، خاصة من قام بالتسجيل كمستفيد جديد، وكذلك من قاموا بتحديث البيانات الخاصة بهم لبيان مدى استحققهم لصرف راتب الضمان الاجتماعي وفق القواعد الجديدة التي نصت عليها منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

اعتماد نتائج أهلية الضمان الاجتماعي وفق قواعد عادلة جديدة sbis.hrsd.gov.sa

هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفعيل المنظومة الجديدة للضمان الاجتماعي المطور، وذلك بهدف تقديم الدعم المناسب الذي يغطي الاحتياجات الأساسية للمستحقين، وشمل الضمان الاجتماعي الجديد ينظر إلى الأسرة بدون النظر للحالة الفردية، حيث تم وضع حد مانع للاستحقاق حسب دخل الأسرة ككل، وبذلك إدا كان دخل الأسرة أقل من الحد المانع فهي تستحق أن تشملها المنظومة الجديدة، وفي حال كان دخل الأسرة أكبر من الحد المانع فسيتم استبعادها لعدم أخفيتها في صرف دعم الضمان، تشمل الاحتياجات الأساسية الغذاء والمسكن الملائم، وسيتم شمول فئات عديدة لم تكن مشمولة بالنظام القديم للضمان الاجتماعي.

الأهلية وشروطها موعد إيداع رواتب يناير 2022 للمقبولين وتقديم التظلمات

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم استبعاد بعد الفئات التي كانت مشمولة بالضمان الاجتماعي، وذلك وفق المنظومة الجديدة المطورة التي تستخدم قواعد وشروط وضوابط جديدة، هذا وقد صرحت الوزارة أنه يمكن التعرف على الاستحقاقات لرواتب الضمان وتقديم التظلمات على نتائج الأهلية لمن تم استبعادهم لعدم أهليتهم، وذلك من خلال رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أهلية المسجلين الجدد في الضمان الاجتماعي المطور

أما عن المسجلين الجدد بمنظومة الضمان الاجتماعي الجديد المطور، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم دراسة حالات من قاموا بالتسجيل كمستفيد جديد بشكل منفصل عن المستفيدين القدامى الذين قاموا بعملية تحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك من خلال لجان خاصة تعمل وفق قواعد وشروط المنظومة الجديدة، حيث سيتم تحديد أهلية المسجلين الجدد خلال شهر من تايخ التسجيل.

الحالات التي يتم فيها إيقاف راتب الضمان الاجتماعي

تنازل المستفيد برغبة عن راتب الضمان.

دخل الأسرة أعلى من الحد المانع للضمان.

الإقامة بأحد دور الإيواء أو العلاج التي تقوم بكفالة الموجودين فيها.

عدم تحديث بياناته يستوجب نوقف صرف الراتب لجين القيم بالتسجيل.

في حال تحلف المستفيد في النظام القديم عن التسجيل خلال المدة الزمية المُحددة، يستوجب ذلك توقف الراتب عنه بشكل نهائي.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي والحد المانع للصرف

زيارة “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. التسجيل بشكل صحيح والحصول على رقم الطلب. الدخول على “رابط الاستعلام عن الطلب“. إدخال رقم السجل المدني للمستفيد. كتابة رقم الطلب الذي حصل عليه عند التسجيل. تسجيل رمز التحقق. النقر على كلمة”عرض”. لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال والاستعلام على بالرقم المجاني: 1119. جدول الحد المانع لرواتب الضمان 1443 وفق عدد أفراد الأسرة عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

ومن الجدير بالذكر أن باب التقديم والتسجيل مفتوح إلكترونيا يستمر فتح باب التسجيل الإلكتروني في نظام الضمان الاجتماعي المطور إلفي منظومة الضمان الاجتماعي الجديدة والمطورة “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق أن باب التسجيل سيستمر مفتوح حتى يوم الاثنين الموافق 23 من شهر مايو 2022، وذلك لتمكين المواطنين من استكمال بياناتهم وإثبات مصادر دخلهم الحقيقية، وقد صرحت الوزارة أن الإسراع في عملية التسجيل على الضمان الجديد تجنباً لإيقاف صرف الرواتب.