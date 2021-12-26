ظهور أهلية الضمان hrsd.gov.sa والاستعلام برقم الطلب لجميع المسجلين في رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وخاصة المسجلين الجدد فقط، والذين أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة طلباتهم بشكل منفصل والرد على الأهلية وتحديد مواعيد خاصة أيضا لتقديم التظلمات ومواعيد تسلم الرواتب الأولى لهم، وتحرص الوزارة على توفير كل ما يلزم وتيسير سبل التسجيل والاستعلام ولذلك قامت بإطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد في نوفمبر الماضي.

ظهور أهلية الضمان hrsd.gov.sa برقم الطلب sbis.hrsd.gov.sa موعد نزول رواتب يناير 2022

يستمر رابط النظام والضمان الاجتماعي المطور في استلام التسجيلات الجديدة منذ أن فتح باب التسجيلات في 20 نوفمبر 2021، ويتم الرد على نتائج الأهلية بشكل متقطع، حيث تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فئات من المقبولين في الضمان والذين تمت دراسة حالاتهم بشكل جيد وتبين الاستحقاق التام لهم، وذلك يتم الإعلان عنه في ديسمبر 2021 ويبدوا في تسلم الرواتب في يناير 2022، ويتم الاحتساب الجديد لمواعيد الضمان بالشهور الهجرية، في بداية كل شهر هجري أي في بداية جمادي الآخرة 1443.

موعد الإعلان عن الأهلية

قامت الوزارة عند فتح باب التسجيل بشرح كل ما يتعلق عن التسجيل والشروط والمواعيد والتي تقررت كالتالي:

يكون موعد الإعلان عن نتائج قبول الأهلية في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر 2021.

يتم استلام رواتب المقبولين في بداية الشهر التالي، يناير 2022 أو الأول من جمادي الآخرة 1443.

تتيح الوزارة تقديم التظلمات على الرابط المخصص لذلك ويتم دراستها والرد عليها بعد 60 يوم من التقديم.

يمكن متابعة الأخبار بالاتصال على الرقم المجاني 1119.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد حالات أيقاف الراتب أن يكون المتقدم من غير القادرين ماديا أو لديهم دخل شهري لا يكفي العيش الكريم لهم.

يشمل مبالغ الضمان الاجتماعي توفير أساسيات الحية (الأكل – السكن).

الاستقلالية أو عدم الاستقلالية يجب على المسجلين إثبات الاستقلالية للحصول على راتب منفصل أو يتم احتسابهم من الأسرة التي يعيشوا فيها.

المطلقات والمهجورات والأرامل اللاتي ليس لهن معيل.

العاطلين عن العمل والذين ليس لديهم مصدر للدخل، يتم صرف راتب لهم لحين إيجاد فرصة مناسبة. إذا تغيرت الظروف المادية للمسجلين بالضمان ولم يعودوا في حاجة للراتب.

في حال وفاة المستفيد يتوقف صرف الراتب.

إذا لم يقم المستفيد بتحديث البيانات في المواعيد المحددة شهريا يتوقف الدعم عنه.

في حالة لم يقوم المستفيد بالحصول على الوظيفة المتاحة له في حال كان عاكلا عن العمل.

الاستعلام عن نتائج ظهور الأهلية برقم الطلب