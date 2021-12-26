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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور أهلية الضمان hrsd.gov.sa برقم الطلب sbis.hrsd.gov.sa موعد نزول رواتب يناير 2022 في المقال التالي
ظهور أهلية الضمان hrsd.gov.sa والاستعلام برقم الطلب لجميع المسجلين في رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وخاصة المسجلين الجدد فقط، والذين أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة طلباتهم بشكل منفصل والرد على الأهلية وتحديد مواعيد خاصة أيضا لتقديم التظلمات ومواعيد تسلم الرواتب الأولى لهم، وتحرص الوزارة على توفير كل ما يلزم وتيسير سبل التسجيل والاستعلام ولذلك قامت بإطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد في نوفمبر الماضي.
ظهور أهلية الضمان hrsd.gov.sa برقم الطلب sbis.hrsd.gov.sa موعد نزول رواتب يناير 2022
يستمر رابط النظام والضمان الاجتماعي المطور في استلام التسجيلات الجديدة منذ أن فتح باب التسجيلات في 20 نوفمبر 2021، ويتم الرد على نتائج الأهلية بشكل متقطع، حيث تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فئات من المقبولين في الضمان والذين تمت دراسة حالاتهم بشكل جيد وتبين الاستحقاق التام لهم، وذلك يتم الإعلان عنه في ديسمبر 2021 ويبدوا في تسلم الرواتب في يناير 2022، ويتم الاحتساب الجديد لمواعيد الضمان بالشهور الهجرية، في بداية كل شهر هجري أي في بداية جمادي الآخرة 1443.
موعد الإعلان عن الأهلية
قامت الوزارة عند فتح باب التسجيل بشرح كل ما يتعلق عن التسجيل والشروط والمواعيد والتي تقررت كالتالي:
- يكون موعد الإعلان عن نتائج قبول الأهلية في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر 2021.
- يتم استلام رواتب المقبولين في بداية الشهر التالي، يناير 2022 أو الأول من جمادي الآخرة 1443.
- تتيح الوزارة تقديم التظلمات على الرابط المخصص لذلك ويتم دراستها والرد عليها بعد 60 يوم من التقديم.
- يمكن متابعة الأخبار بالاتصال على الرقم المجاني 1119.
|شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد
|حالات أيقاف الراتب
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الاستعلام عن نتائج ظهور الأهلية برقم الطلب
- يكون على المسجلين أن يكونوا في البداية قاموا بالتسجيل على “رابط الضمان الاجتماعي المطور” ويكونوا حصلوا على رقم الطلب الذي تقدموا به.
- يقوم المستخدم بالدخول على “رابط الاستعلام عن الطلب” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم كتابة رقم السجل المدني.
- يقوم بتسجيل رقم الطلب.
- يجب كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.
- يبدأ باختيار ايقونة “عرض”.
- تظهر النتائج له في حال نزول نتائج الأهلية أو تظهر له “جاري التحقق” في حل لم تكن نزلت بعد.
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