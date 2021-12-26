نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1443 رابط نتائج الأهلية والاستحقاق sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية الوطنية للمتقدم بعد الانتهاء من تقديم الطلب بنجاح ومرور مدة عشرون يوماً على تاريخ تقديم الضمان الاجتماعي الجديد بطريقة صحيحة، وذلك بعد أن أوضحت الموارد البشرية أنه يتم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق بشكل تدريجي للمتقدمين من أجل الاستفادة من مبالغ الدعم المقدم من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443، كما أكدت الوزارة على أنه سيتم إرسال رسالة نصية sms على الهواتف الجوالة المسجلة لدى نظام الضمان الاجتماعي المطور عند تعبئة الملف الموحد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية تفيد بنتيجة الأهلية سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب.

استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمام كافة الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إمكانية تقديم طلب تسجيل مستخدم جديد لإنشاء حساب خاص بالمتقدم يمكن من خلاله التقديم على الضمان الاجتماعي بنظامه الجديد 1443، حيث يتطلب تقديم الضمان المطور بأن يقوم المستحق المنطبق عليه شروط الاستحقاق ومعاييره بالتسجيل في منصة الدعم والإعانات الاجتماعية بنجاح.

ثم الدخول إلى واجهة البرنامج لإكمال الملف الموحد بالبيانات والمعلومات الشخصية وباقي المعلومات الأخرى ببيانات دقيقة وصحيحة لتلاشي الإسقاط من الضمان الاجتماعي 1443، ويجب العلم أن البيانات الموجودة بالملف تتكون من بيانات ثابتة لا يستطيع المتقدم تغييرها أو التعديل عليها مثل الهوية وتاريخ الميلاد والاسم، ومسترجعة تم عرضها من قبل الجهات المعنية ويمكن تعديلها وفق الحالة التي يتواجد عليها المتقدم.

وبيانات أخرى جديدة وهذه البيانات هي مناط عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث يجب على كافة المتقدمين تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح، وبعد الانتهاء من عملية التقديم بشكل ناجح حتى اكتمال الملف بنسبة 100%، فعليه الانتظار مدة 20 يوماً يتم خلالهم دراسة الطلب والتحقق منه وإجراء الزيارة، ويكون الطلب خلال هذه الفترة تحت التدقيق.

وفور إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق بشكل رسمي للمتقدم، سيتم إشعار المتقدم برسالة نصية، ومن المقرر أن يتم إطلاق نتائج الضمان المطور تدريجياً، ويجب على المتقدم احتساب الاستحقاق وفق طريقة حساب الضمان الاجتماعي للتعرف على مدى استحقاقه من عدمه وفق الحد المانع للضمان 1443، ويمكن الإطلاع على نتائج القبول في الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي باتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل أو استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية على أنها قامت بنقل كافة الخدمات التي تتعلق ببرنامج الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، وذلك للتيسير على راغبي الاستفادة من برامج الضمان المساندة عند التقديم على الضمان أو الاستعلام عن نتائج القبول أو في حال الرغبة في إصدار مشهد الضمان الاجتماعي لتقديمه لأي جهة حكومية، فمن يرغب في تقديم الضمان الآن يمكنه ذلك عن طريق المنصة المشار إليها باتباع طريقة التقديم الموضحة بالفيديو التالي:

ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع الدعم الفني، أو معرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الأولى للمتقدمين الجدد والتعرف على تاريخ دراسة الاستحقاق، يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الضمان أو استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.