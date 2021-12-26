نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ترقيات وزارة التعليم السعودية 1443 ترقية 15 ألف موظف وموظفة استعلم عبر نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط ترقيات وزارة التعليم السعودية 1443، من أهم كلمات البحث الآن بعد إعلان وزارة التعليم السعودية، عن إنهاء ترقية 15,888 موظفاً وموظفة من العاملين بالتعليم، على سلم الوظائف الإدارية والمستخدمين وبند الأجور، وذلك بديوان الوزارة وإدارات التعليم والمدارس بمختلف مناطق المملكة بالإضافة للملحقات الثقافية، وبهذا الإعلان أصبح إجمالي عدد المترقين خلال هذا العام 32,872 موظف وموظفة، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن نتائج ترقيات الموظفين الإداريين بالتعليم وبلغ عددهم 16,984، وبذلك تكون حركة الترقيات للإداريين هذا العام من أكبر وأهم الحركات التي تمت بوزارة التعليم، وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمترقين بالنتيجة، كما يستطيع المتقدمين على الترقية الاستعلام من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، وخلال السطور التالية نوضح لكم الرابط الرسمي للاستعلام.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

الدخول على الموقع الإلكتروني “edu.moe.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

ترقيات وزارة التعليم السعودية 1443

تهتم وزارة التعليم السعودية بالعاملين لديها وإعطاء الفرصة للمتميزين والمتوافر لديهم شروط الترقية في الحصول عليها، وذلك ضمن خطة الوزارة في الاستفادة من الكفاءات والمتميزين كلاً في مكانه الذي يعطي فيه ويبزل مجهود لرفعة التعليم والدولة، وحتي تستطيع الوزارة من الاستفادة من كل الفئات في تحسين وجودة التعليم تعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين لديها، من خلال الترقيات التي تكلل أدائهم المتميز خلال العام، وتقديراً لمساهمتهم للعبور بالعملية التعليمية لبر الأمان في ظل الوضع الوبائي الذي ترتب على فيروس كورونا.

ترقيات الموظفين الإداريين بالتعليم السعودية 1443

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن حركة الترقيات للموظفين والموظفات الإداريين بالتعليم لعام 1443.

استكمالاً لمجهود الوزارة في نشر روح التحفيز والعطاء والتميز.

لتشمل الترقيات الإداريين أيضاً وعدم اقتصارها على المعلمين.

إيماناً من الوزارة والدولة وتأكيداً على الدور الذي يلعبه الإداريين في مسيرة التعليم، حيث أنهم جزء لا يتجزأ وعنصر أساسي لنجاح العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

وزارة التعليم السعودية

أحد أهم الوزارات بالحكومة السعودية، وهي القائمة على متابعة العملية التعليمية بمختلف المراحل.

والعمل على رفع كفاءة العاملين لديها وتحديث المناهج التي يتم تدريسها.

وخلال عام 2020 و2021 شهدت الوزارة تحد كبير بسبب انتشار فيروس كورونا.

فكان السبيل الوحيد لنجاح العملية التعليمية هو الاتجاه للتعليم عن بُعد من خلال إطلاق منصة مدرستي، وبالفعل ضربت الوزارة مثالاً جيداً لنجاح التعليم خلال الأزمة ونجاح المنصة في كافة المراحل.