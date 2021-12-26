نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وزارة التعليم : 2021 شهدت أكبر ترقيات في تاريخ الوزارة، 32.872 موظف!! في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم عاجل ، في حصاد عام 2021 أعلنت وزارة التعليم عن مستجداتها حيث في نهاية السنة قد أنهت وزارة التعليم ترقية 32,872 موظف وموظفة وذلك فقط خلال العام المالي 2021، حيث تعتبر عدد تلك الترقيات هي الأكبر في عددها في تاريخ الوزارة لأنها أكبر عدد ترقيات في تاريخ الوزارة خلال عام واحد، حيث انه اليوم (الأحد) إعلان الوزارة عن ترقية 15.888 موظف وموظفة من المنسوبين إليها في ديوان الوزارة على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في الديوان ، كم في إدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، بالإضافة إلى الملحقات الثقافية، غير أنه تم في وقت سابق من هذا العام أن الوزارة أعلنت عن ترقية 16.984 موظف وموظفة وللمزيد عن تفاصيل ذلك الخبر تابعونا في الأسطر القادمة.

وزارة التعليم عاجل

أتت تلك الترقيات امتداد لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بالموظفين الذين ينتسبوا إليها.

وجاء حباً وتقديراً لمساهمة الموظفين في العملية التعليمية والتي بدونها لن تكون هناك عملية تعليمية بالأساس. كما أن تلك الترقيات جاءت تحفيزاً للموظفين على الإبداع. كما أنها تساهم في رفع كفاءة العمل في المنظومة التعليمية كلها. فعن طريق وزارة التعليم توظيف سوف يتم تحقيق أهداف وزارة التعليم الإستراتيجية التي وضعتها المملكة وهي رؤية المملكة 2030.

وقد أكدت الوزارة أن الترقيات تمت بالمفاضلة والترشيح في ترقياتهم. وذلك حسب معايير معينة بالإضافة لإجراءات وضوابط لائحة الوزارة التنفيذية للموارد البشرية. بالإضافة إلى لائحة المستخدمين ولائحة المعينين على بند أجورهم. وأجورهم تلك التي تصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وزارة التعليم توظيف

وفي خضم ذلك الإعلان قدمت وزارة التعليم السعودية التهنئة للذين حصلوا على الترقية من منسوبيها. حيث ترجو الوزارة أن تلك الترقيات تكون محفزة لهم لكي يبذلوا المزيد من العطاء والتميز. وقد أوضحت الوزارة أنه سوف يتم إرسال رسالة نصية قصيرة لجميع موظفين وإداريين الوزارة الذين صدر قرار بإعطائهم الترقية. كما أنه سيتم عكس تلك القرارات بالتتابع وفق نظام فارس.

يذكر أن تلك القرارات جاءت لتتماشى مع رؤية المملكة لـ2030 حيث أن الوزارة تبذل مجهوداً كبيراً في الارتقاء بها حيث وضعت نظام نور كما أنها أنشأت العديد من التطبيقات التي تساعد الطالب السعودي دون تعريضه للخطر في ظل الجائحة التي تمر بها البلاد.

وفي نهاية المقالة نتمنى للجميع عاماً سعيداً ونتمنى أن تكون مقالتنا عن وزارة التعليم عاجل و وزارة التعليم توظيف قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.