نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف كم باقي على سنة 2022 بدء العد التنازلي.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب نهاية عام 2021 تزايد التساؤل كم باقي على سنة 2022 بدء العد التنازلي لمعرفة جدول الإجازات والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية والاحتفالات الخاصة بالعام الجديد والكشف عن أجندة 2022 حيث تمنح المملكة العربية السعودية عطلات رسمية في القطاع الحكومي والخاص للمواطنين ولكن مقارنة بالدول الأخري فتعد السعودية الأقل من حيث العطلات الرسمية الخاصة بالمناسبات والاحتفالات الكثيرة ولكن المملكة تتميز عن غيرها في مدة العطلات للموظفين في الحالات الخاصة والمرضية وغيرها من إجازات 2022.

جدول الإجازات الرسمية في أجندة 2022

تتميز بلد الحرمين الشريفين بالطابع الديني وتعطي عطلات رسمية عامة في المناسبات الدينية، وتوليها اهتماما خاصًا، واحتفالا مميز يليق بعظمة الحدث .وإليكم جدول الإجازات الرسمية في أجندة 2022 والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية:

أجندة 2022 للعطلات الرسمية السعودية

عطلة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج يوم 11 مارس .

إجازة عيد الفطر المبارك يوم 1 شوال 1443 هجريًا.

عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم 5 ذو الحجة وحتي يوم 15 ذو الحجة، تكون العطلة في القطاعات الحكومية السعودية 10 ايام متواصلة ، بينما بالنسبة للقطاعات الخاصة تتراوح نسبة العطلة من ثلاثة أيام وحتي سبعة أيام.

يوم الاحتفال بنهاية العام الهجري يوم 12 ربيع الأول

عطلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم 12 من شهر ربيع لعام 1443 هجريًا .

احتفال المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني يوم 23 سبتمبر من كل عام.

العطلات الرسمية الدراسية بالمملكة العربية السعودية 2022

تبدأ منتصف العام بداية من يوم 06\03\1443 هجريًا وحتي يوم 13/6/1443 , ويوافق 6 يناير ميلاديا وحتي يوم 16 يناير ميلاديا. علي ان تكون عطلة الفصل الدراسي الاول عشرة أيام متتالية، ضمن إجازات 2022 في المملكة العربية السعودية.

فيما تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني تبدأ من يوم 7 شعبان 1443 الموافق 10 مارس 2022م، على أن تنتهي يوم 17 شعبان 1443 هـج والذي يوافق 20 مارس 2022م ، اي ما يعادل عشرة ايام متتالية عطلة الفصل الدراسي الثاني.

ويحل موعدعطلة نهاية العام الدراسي تبدأ من يوم 30 يونيو 2022 , بينما تكن بالتاريخ الهجري يوم 1/12/1443.

جدول إجازات العاملين بالقطاع الحكومي والخاص بالسعودية 2022

يحصل الموظف السعودي علي إجازة رسمية تقدر بخمسة أيام في حالة زواجه.

في الحالات المرضية تصل العطلة إلى أربعة أشهر من العام بشكل متواصل أو متقطع.

تمنح الحكومة السعودية عطلة للمرأة الحامل تصل إلي ستة أشهر.

يتم تمنح الحكومة السعودية عطلة للمرأة في حالة الوضع تصل إلي أربعة أشهر.

كم باقي على سنة 2022 العد التنازلي

وللإجابة على تسؤل الكثير من المواطنين عن كم باقي على سنة 2022 مع بدء العد التنازلي لحلول العام الميلادي الجديد 2022 يتبقى 5 أيام على انتهاء عام 2021.

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