الاستعلام عن الترقيات بنظام فارس.. حركة ترقيات نظام فارس

الاستعلام عن الترقيات بنظام فارس، حيث يبحث العديد من منسوبي وزارة التعليم عن طريقة الاستعلام عن الترقيات من خلال نظام فارس الإلكتروني، فقد صرحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن أن البيانات التي تخص الترقيات لمنسوبي الوزارة، سوف يتم تحديثها من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، فبإمكان أي شخص أن يقوم بالاستعلام عن الترقية بعد أن يتم تحديث حالته علي المنصة الإلكترونية، وقد أعلنت الوزارة عن عدد من الترقيات التي تمت والتي تصل إلى ما يقرب من 15.888 ترقية موظفين وموظفات وذلك لجميع منسوبي التعليم من خلال السلم الخاص بوظائف الإداريين والإداريات، وكلك للأفراد المستخدمين وبند الأجور بديوان عام الوزارة، وللإدارات التعليمية التي تشمل المكاتب والمدارس، ونفس الأمر للملحقيات الثقافية.

الاستعلام عن الترقيات بنظام فارس

أكدت وزارة التعليم بالمملكة بأن الاستعلام عن الترقيات بنظام فارس يتوفر إلكترونياً من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم لجميع منسوبي التعليم علي النحو التالي:

يجب الدخول علي منصة الاستعلام التالية: نظام فارس الخدمة الذاتية.

يجب أن يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد لهما.

إدراج رمز التحقق ثم الضغط على تبويب “تسجيل الدخول”.

ثم التوجه للدخول علي البيانات الشخصية بالموقع.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى التفاصيل التي تخص الترقية.

رسائل نظام فارس

وضحت إدارة خدمات نظام فارس ممثلاً في الوزارة بأنه سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى الموظفين أو الإداريين، الذين صدر لهم قرار خاص بترقيتهم، أو رسالة بعد قبول القرار الخاص بالترقية الذي يخص الموظف، ويعد نظام فارس من أهم الأنظمة التي تختص بنظام عمل الخدمات الذاتية التي تعد مرجع أساسي لوزارة التعليم، حيث يتم خدمة جميع المعلمين والمعلمات الذين يعملون بمدارس المملكة بجميع المدن.

خدمات نظام فارس الإلكتروني

يوفر نظام فارس عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم العديد من المواطنين الذين يعملون بالعملية التعليمية، ولعل من أبرز خدمات نظام فارس التي يتم استخدامها بصورة دورية ما يلي: