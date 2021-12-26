نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي ودعم منصة إحكام لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي ، أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن الكثير من التطويرات في الشروط الخاصة بالبرنامج تحت مسمى نظام الضمان المطور، وتم طرح التعديلات الخاصة بالبرنامج الخاص بالضمان من أجل استهداف الأسر الأشد احتياجا ورفع مستوى المعيشة الخاص بالأسر بالمملكة السعودية، وهنا يأتي دور الوزارة بكافة تطويراتها وبالاشتراك مع عدة هيئات أخرى من أجل تحويل الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة إذا كانت قابلة لذلك، وقد أتت شروط الضمان الحديثة من أجل استهداف هذه الأسر عبر المساعدة وذلك وفق شروط البرنامج المطور، وقد قررنا كتابة المقال عن الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي شروط استحقاق الضمان الحديثة، والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في معرفة شروط الحصول على المعاش.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الحديث وشروطه

يقوم برنامج الضمان الاجتماعي الحديث على أساس رفع مستوى المعيشة الخاص بالأسر الأكثر احتياجا بالمملكة كما ذكرنا، وقد أتى ذلك في إطار تطوير شروط الاستحقاق وشروط التسجيل في البرنامج الاجتماعي الحديث، وقد أتت كافة شروط البرنامج الاجتماعي للمتقاعدين، شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات، شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجين بما يتناسب مع ما ذكرنها مع إرادة المملكة في رفع مستوى المعيشة الخاصة بالأسر الأشد احتياجا بالمملكة.

الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

أتت الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي للنساء المتزوجات وللراغبين عامة بالتسجيل في الضمان الإجتماعي بما يتوافق مع رؤية المملكة ورؤية وزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بالضمان وأيضا لوائح وأنظمة نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وأتت الشروط الضمان الاجتماعي الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة الموارد كالآتي:

قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإقرار أول شرط أن يكون المقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بالمملكة.

يستثنى من الشرط المرأة المطلقة من رجل سعودي وليست سعودية التي لها أولاد معهم الجنسية.

يقوم البرنامج أيضا باستثناء أيضا المرأة الأرملة الغير مواطنة التي كانت متزوجة من رجل سعودي ولها أولاد حاملين للجنسية.

يقوم برنامج الضمان باستثناء أيضا المرأة المتزوجة من رجل سعودي منال شرط الذي ذكرناه حسب قانون الضمان.

أقرت الوزارة أيضا باستثناء ذوي الهمم الحاصلين على بطاقة تنقل من الشرط السابق.

لصرف المعاش الخاص بالضمان فيشترط أيضا بعض المتطلبات الأخرى منها أن يكون الراتب أقل من الحد الأدنى من الدعم المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي، حيث راتب العائل 1100 ريال سعودي وكل فرد من أفراد الأسرة 550 ريال سعودي.

للحصول على معاش الضمان الاجتماعي يجب على المستفيد أو المستحق أن يكون تابعا للخطة التي تم طرحها من وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي.

للتسجيل في الضمان يجب أن يكون المتقدم غير مقيم بأحد دور الرعاية.

يقوم البرنامج بالبحث عن العمل ممن لديه طلب على الانضمام وقادر عليه.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب وبرقم السجل المدني عبر وزارة الموارد البشرية.

منصة إحكام والدعم السكني

تكون منصة إحكام منصة دعم سكني أعلنت الدولة عنها، وقد أكد المقيمين على البرنامج الخاص بإحكام على أنه سيتم إعفاء كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي من أي مقابل مالي أو مبلغ وذلك للمقدمين على المنصة فقط، ووفقا لكافة المعايير والشروط المقدمة للمؤمن عليهم من البرنامج أن يتم إرسال كافة الطلبات بشكل إلكتروني وسيتم النظر في كافة بيانات كل مجموعة المقدمة والموافقة للشروط، وقد أقرت أيضا أن انتهاء الفترة سيكون الخميس المقبل وذلك من أجل تقديم كافة الطلبات للموظفين.