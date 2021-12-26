رابط الاستعلام عن نتائج قبول قوات الأمن الخاصة السعودية 1443 عبر ابشر للوظائف

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قبول قوات الأمن الخاصة السعودية 1443، حيث إن هناك العديد من المتقدمين لهذه الوظائف يرغبون فى الحصول على نتائج القبول فى تلك الوظائف وذلك لأن يقومون باستكمال باقى طلبات التقديم وإحضار الاوراق المطلوبة لخوض الدورة التدريبية ثم الالتحاق بالقبول فى هذه الوظائف.
نتائج قبول قوات الأمن الخاصة السعودية 1443
قامت القوات بالإعلان عن نتائج القبول فى الوظائف الخاصة بالقطاع والتى تم الإعلان عنها منذ فترة للعمل فى المجالات المختلفة فى القوات برتبة جندى فى مختلف القطاعات الخاصة بها بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، وقد تم الإعلان عن مواعيد المقابلة الشخصية حيث يجب على المتقدمين الذهاب فى الموعد المحدد حتى لا يتم استبعادة من قائمة المقبولين.
متطلبات المقابلة الشخصية
قامت إدارة القبول المركزى فى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتحديد عدد من المتطلبات التى يجب على المتقدمين إحضارها فى موعد المقابلة الشخصية حيث إن هذه المتطلبات تتلخص فى السطور التالية:-
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية مع ضرورة احضار اصل المؤهل.
- صورة من شهادة الثانوية العامة مع إحضار اصل المؤهل.
- نسخة من دفتر العائلة للشخص المتقدم ويجب إن يكون أسم الأم درجاً فى الدفتر.
- صورة من بطاقة القبول فى الوظائف ويتم طباعتة من منصة أبشر للوظائف ويجب إن يكون مدرج فية موعد المقابلة الشخصية.
- صورة من جميع الدورات التى حصل عليها المتقدم بختم المراكز التى حصل عليها منها.
الاستعلام عن نتائج قبول قوات الأمن الخاصة السعودية 1443
هناك بعض الخطوات التى يجب على المتقدمين فى هذه الوظائف القيام بها من أجل الاستعلام عن النتائج، وتتلخص هذه الخطوات فى النحو التالي:-
- زيارة موقع منصة أبشر للوظائف على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع نتائج القبول فى الوظائف.
- بعد ذلك تقوم باختيار الوظيفة المتقدم لها.
- تكتب رقم الهوية للمستفيد فى المربع المخصص له.
- تقوم بكتابة رمز التحقق البشري.
- الضغط على زر الاستعلام.
- يعرض لك النتيجة فى صفحة أخري بالموقع.
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