منصة مدرستي بالسعودية تتيح خاصية حذف الدرس بعد إعداده ، منصة مدرستي هى أحد أهم المنصات التعليمية الإلكترونية التي تهدف إلى سير العملية التعليمية عن بعد، للحفاظ على صحة وسلامة أبنائها وبناتها من الطلاب في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بإنشاء هذه المنصة لاستمرار العملية التعليمية بشكل متكامل دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، وتقدم هذه المنصة كافة الخدمات التعليمية للطلاب سواء في مرحلة الروضة، المرحلة الإبتدائية، المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، هذا وقد حققت هذه المنصة نجاحًا كبيرًا في تقديم كل ماهو مفيد ويسير خلال السنوات القليلة الماضية.

منصة مدرستي بالسعودية تتيح خاصية حذف الدرس بعد إعداده

لقد أتاحت منصة مدرستي خاصية جديدة يمكن من خلالها أن يقوم المعلم بتعديل أو حذف الدرس الذي قام بإعداده ورفعه عبر هذه المنصة الإلكترونية وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

بعد أن قام المُعلم بإضافة الدرس عبر المنصة ، عليه أن يقوم بالانتقال إلى الجدول الدراسي.

الدخول على قائمة الجدول واختيار الدرس المراد إزالته والنقر على حذف الدرس.

البدء من التأكد من إزالة الدرس.

رابط وخطوات التسجيل بمنصة مدرستي 1443ه‍

الدخول على الموقع الرسمي ل منصة مدرستي.

الدخول على الصفحة الرئيسية والنقر على منصة العودة إلى المدارس.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد الموجودة بالصفحة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها مثل رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة يتم الضغط على كلمة التحقق والموجودة أسفل الصفحة.

يتم إرسال كود التحقق في رسالة نصية عبر رقم الجوال الذي تم تسجيله.

يتم تسجيل كود التحقق في الخانة المخصصة له والضغط على كلمة تحقق مرة ثانية وذلك لإتمام عملية التسجيل في المنصة بشكل صحيح.

هذا وقد ساهمت منصة مدرستي بالسعودية بشكل كبير في سير العملية التعليمية بكفاءة عالية، وذلك بشهادة أولياء الأمور والمختصين في العملية التعليمية، كما أنها يسرت التواصل بين الطالب والمعلم، وكذلك التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين ويتمكن أولياء الأمور من خلال المنصة مراقبة مستوى أبنائهم للاطمئنان عليهم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.