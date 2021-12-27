نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية.. استلام الجواز بعد التجديد هل يحتاج موعد؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استلام الجواز بعد التجديد هل يحتاج موعد، منذ إعلان المديرية العامة للجوزات عن مدة الموعد لاستلام جواز سفر بعد التجديد- اصبح المواطنين والمقيمين يسألون محرك البحث جوجل عن موعد استلام جواز سفر بعد التجديد بالبريد، وهل يحتاج استلام الجواز السعودي إلى حجز؟، لتتصدر ضمن أكثر الكلمات البحثية على تريند السعودية لذلك يقوم فريق ثقفني بالإجابة على الأسئلة تلك بالتفصيل.

استلام الجواز بعد التجديد هل يحتاج موعد

لفتت المديرية العامة للجوزات السعودية المواطنين، إن استلام جواز السفر بعد التجديد أو الإصدار يكون خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وهذا أول سؤال يتم الإجابة عليه، لذا ننتقل للسؤال الثاني، هل يحتاج استلام الجواز إلى حجز موعد قبل استلام الجواز عبر الخدمة البريدية، في الحقيقة هذا السؤال أجابت عليه المديرية العامة للجوزات وهو أنه يحتاج حجز موعد لاستلام الجواز الخاص بالمواطن او المقيم عندما لا يقدم بالوسائل الالكترونية ويكون عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” ضمن إجابة وردت من مديرية الجوزات خلال التفاعل على مواقع التواصل.

موعد استلام الجواز السعودي بعد التجديد

وتابعت مديرية الجوازات العامة مناشدتها للمواطنين بالوصول إلى خدماتها الإلكترونية التي تمكن إصدار جواز السفر وتجديده لاستلامه عبر العنوان الوطني بواسطة الخدمة البريدية السعودية “سُبل”.

وأوضحت المديرية العامة للجوزات في انفوجرافيك، ألا وهو تسلسل خطوات حجز موعد استلام الجواز على أن يستغرق موعد استلام الجواز 3 أيام من تاريخ تنفيذ الطلب . عبر اختيار خدمة “المواعيد – الجوازات- استلام جواز السفر السعودي.

كم تبلغ رسوم تجديد جواز سفر في المملكة العربية السعودية؟

أكدت مديرية الجوازات العامة انه عند اصدار جواز او تجديده عبر (منصة خدمات ابشر) فلا يحتاج إلى موعد لاستلام الجواز. مشيرة إلى ان رسوم تجديد الجواز السعودي لم تتغير وهي:

إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة خمس سنوات( 300 ريال ) سعر التجديد مع صلاحية 5 سنوات. إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة خمس سنوات( 600 ريال) سعر تجديد مع صلاحية 10 سنوات.

في الختام نكون أجبنا على سؤال حجز موعد جوازات هل يحتاج موعد، كذلك أعلنا ما هو موعد استلام جواز سفر.