نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الأن عن المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وموعد نزول الدفعة القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من أبرز الأمور التي تشغل السعوديين خلال الفترة الأخيرة، فبعد إعلان فتح باب التقديم لطلب منحة الضمان الاجتماعي الجديد والمطور والمقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصبح المتقدمين الأن يبحثون وبشكل دائم عن طرق الاستعلام عن حالة قبولهم أو رفضهم فى الضمان الاجتماعي الجديد، واليوم سنوضح لكم وبالخطوات طريقة الاستعلام والتعرف على من هم الأكثر قبولاً فى الضمان الاجتماعي وأيضاً موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

تسجيل الدخول على بوابة الموارد البشرية عبر الانترنت. الضغط على ايقونة الاستعلام. اختيار أيقونة رمز خدمات الموقع. توضيح رقم الحالة المدنية. تسجيل رقم الضمان الاجتماعي. كتابة رمز التحقق بشكل صحيح. وسوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على كافة البيانات، بما فيها الضمان الاجتماعي الخاص بالفرد. وسوف تطلع على رصيد المواطن وقيمة الضمان الاجتماعي المقدم له.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 2022

أوضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الخاصة بصرف الضمان الاجتماعي المطور، والتي يجب توافرها فى المستفيدين وهي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

الإقامة داخل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر.

لا يتعدي دخل الفرد 550 ريال.

لا يزيد دخل الأسرة عن 1100 ريال سعودي.

عدم وجود سجل تجاري للمستفيد.

عدم امتلاك المستفيد لأصول بقيمة عالية.

الضمان الاجتماعي متوفر لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من السعوديين.

موعد صرف الدفعة القادمة من الضمان الاجتماعي المطور

وفقاً لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف الدفعة الأولي من الضمان الاحتماعي الجديد والمطور سيكون فى الأول من شهر يناير من العام الجديد 2022، وذلك بعد الانتهاء من التسجيل فى نهاية شهر ديسمبر الجاري وحصر المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد، فسيتم نزول المستحقات للمستفيدين منها أول كل شهر هجري كما هو موضح من الوزارة، وسيتم نزول الدفعات على الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالضمان الاجتماعي وشروط الحصول عليه وموعد صرف الدفعة الاولي من الضمان الاجتماعي الجديد والمطور، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.