نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة منتصف الفصل الثاني 1443 في السعودية وتعليق الدراسة ببعض المناطق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد اجازة منتصف الفصل الثاني 1443، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية من خلال تقويم الدراسة بها عن موعد اجازة منتصف الفصل الثاني سواء في متوسط أو ثانوي، وهي الإجازة التي تستمر لمدة عشرة أيام تقريبا، كان الطلاب في السعودية قد بدأوا في الفصل الثاني في 1/05/1443 الموافق 05/12/2021 ليستعد الطلاب في متوسط وثانوي لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

موعد اجازة منتصف الفصل الثاني 1443

من المنتظر أن تبدأ اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 03/06/1443 والموافق 06/01/2022 ميلاديا، حيث تستمر اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني حتى 13/06/1443 والموافق ميلاديا يوم 16/01/2022 وهو الذي يوافق الأحد، لتستمر بذلك اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لمدة عشرة أيام تقريبا.

تعليق الدراسة في عدة مناطق

كانت وزارة التعليم السعودية قد اتخذت قرار بتعليق الدراسة في عدة مناطق نظرا لإرتفاع إصابات كورونا وكذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق السعودية.

من المنتظر تعليق الدراسة في منطقة الإحساء وحفر الباطن، كما تم اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في مدرسة الجبيل الصناعية الأحد في مدارس البنين والبنات في المراحل التعليمية المختلفة بداية من المتوسطة إلى الثانوية فضلا عن المدارس الليلية وتحويل الدراسة عن بعد في تلك المدارس.

التقويم الدراسي في الفصل الثاني

يذكر أن وزارة التعليم سبق ونشرت التقويم الدراسي في الفصل الثاني لكل الطلاب وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام كل الطلاب من أجل معرفة التقويم والمواعيد لبداية إجازات منتصف الدراسة وموعد امتحانات الفصل الثاني.