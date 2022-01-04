نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب الضمان الاجتماعي الجديد وموعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يناير وسلم الرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي الجديد ، يتساءل الكثير من الراغبين بالتقديم على نظام الضمان عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية وعن نظام الضمان الاجتماعي الجديد بشكل عام بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل بعض التطويرات على البرنامج القديم من أجل استهداف الأسر الأشد احتياجا، وتحويل هذه الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج وفقا للخط التي سيقوم البرنامج بتوضيحها للأسرة بالإضافة إلى سد احتياجات الأسرة عبر صرف معاش البرنامج الاجتماعي، ومن باب رغبة المواطنين والمحتاجين للدعم بمعرفة سلم الرواتب الاجتماعي الجديد بالإضافة للرغبة في معرفة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد، لذا قررنا كتابة المقال بهدف توعية القارئ بمعرفة كافة التفاصيل عن البرنامج الاجتماعي المطور الجديد وعن الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي.

سلم راتب الضمان الاجتماعي الجديد

يتم وضع أسس راتب الضمان الإجتماعي الجديد من أجل تلبية الخدمات الرئيسية للأسرة بالمملكة ورفع مستوى المعيشة الخاص بهم ولكافة المجموعة المندرجين بالنظام، يقوم المرتب على أساس تلبية الأساسيات للمستفيد أو لكافة المستفيدين وذلك حسب الاستحقاق الذي أعلنت عنه الوزارة، وقد أتى راتب مستفيد إيداع الضمان كالآتي:

للفرد الواحد 1000 ريال سعودي والحد المانع الراتب الاجتماعي الجديد 2001 ريال.

في حالة كون الأسرة فردين 1285 والحد المانع 2570.

للثلاثة يكون راتب الضمان الجديد 1570 والحد المانع 3140.

للأربعة أفراد 1855 ريال والحد المانع من إيداع رواتب الضمان الاجتماعي هو 3710 ريال.

للخمسة أفراد يكون مرتب الضمان 2140 والحد المانع من صرف الضمان الاجتماعي الجديد هو 4280.

بقية الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي كما هي موضحة في الصورة للجميع.

موعد صرف الضمان

يتساءل المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي الجديد عن متى ينزل راتب الضمان من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لذا قررنا الكتابة عن ميعاد إيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد، وسيكون موعد إيداع الضمان الاجتماعي الجديد لهذا الشهر يناير في اليوم الرابع من الشهر، وتنبه الوزارة الخاصة بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن ميعاد صرف دفعات معاشات الضمان الاجتماعي دائما ما تكون في بداية الشهري الميلادي، ويتوافق ذلك مع تصريحات الوزارة، وتهدف الوزارة عبر معاش الضمان إلى تلبية احتياجات المواطن باستهدافها للأسر الأشد احتياجا عبر برنامج الضمان الاجتماعي، ويأتي ذلك الاستهداف عبر الشروط التي حددتها الوزارة ولا يتم قبول الطلب إلا إذا كان المتقدم متوافقا معها.

شروط الضمان الاجتماعي في السعودية

بعد أن وضحنا كم باقي على الضمان أو ميعاد إيداع الضمان وعن راتب الأسرة المكونة من أي عدد وفق ما قدمته الوزارة من بيان، فقررنا الكتابة عن الشروط من أجل الاستفادة من معاشات الضمان، والشروط المحددة من الوزارة كالآتي:

يجب أن يكون المقدم على الاستفادة سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بها.

يتم استثناء المرأة المطلقة والأرملة وذوي الهمم من شرط الجنسية وفقا لبعض الشروط أيضا.

فيشترط على الأرملة أو المطلقة أن يكون لها أبناء سعوديين ترعاهم.

وعلى ذوي الهمم أن يكون لديهم بطاقات تنقل خاصة بهم.

يمكن إدراج المرأة المتزوجة من رجل سعودي في معاشات الضمان الاجتماعي أيضا.

قامت وزارة العمل بتحديد أيضا أن يكون الدخل الخاص بهم لا يتعدى 1100 ريال للعائل و550 لكل فرد.

يجب أيضا أن لا يمتلك المقدم على راتب التقاعد الخاص بالبرنامج أصول ذات قيمة عالية.

يشترط أيضا أن تلتزم بالخطة المقدمة من البرنامج بهدف تحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج كما وضحت ذلك.

رقم الضمان الاجتماعي وكيفية التواصل مع البرنامج وطرق الاستعلام عن بيانات المستفيدين.