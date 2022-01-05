تقديم وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر جدارة وشروط التسجيل على 33 وظيفة

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عمر شويل - جدة تقديم وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشغل 33 وظيفة، من خلال التقديم على جدارة بوابة التوظيف في القطاعات الحكومية، وسيكون ذلك خلال مواعيد التقديم التي ستبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير، على حسب شروط القبول والتسجيل في جدارة للمتقدمين، على حسب نوعية الوظائف والتخصصات المطلوبة والتي سنوضحها من خلال التعرف على الفئات المستهدفة بالتسجيل من بوابة التوظيف الإلكترونية، والدرجات الوظيفية المتاحة والإرشادات الخاصة بتعبئة البيانات.

تقديم جدارة وظائف وزارة الشؤون البلدية

الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تخضع لعدد من الضوابط والشروط، حيث انه تستقبل الطلبات من الخريجين الحاصلين على درجات علمية وتخصصا تناسب شغل فرص التوظيف البالغ عددها 33 وظيفة، المشمولة بسلم رواتب الموظفين الإداريين “العام”، عن طريق نظام التعاقد كما جاء في لائحة الموارد البشرية في منظومة الخدمة المدنية، على ان يكون طريقة شغل الوظائف من خلال التقديم على جدارة وتسجيل الطلبات إلكترونياً

شروط التقديم على جدارة

الشروط التي نصت عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية للقبول والتسجيل في جدارة من خلال التالي:

أولوية الترشيح تكون للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

الفئات المستهدفة هم خرجي وخريجات الكليات الهندسية وفق دليل التصنيف للوظائف الهندسية.

الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء بالمرتبة السابعة، ويجب اجتياز اختبار القدرة المعرفية.

يجب تقديم قرار معادلة وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة.

القبول في الوظائف بعد المقابلة الشخصية لاختيار المرشحين النهائيين

سيتم ترشيح اكثر من مرشح على كل وظيفة للمفاضلة.

تتم مطابقة البيانات للمرشحين خلال إجراءا المقابلة الشخصية

اختلاف البيانات الشخصية في المطابقة سيترتب علية استبعاد المرشح.

يتم إعلان أسماء المرشحين النهائيين بعد المقابلة الشخصية.

مواعيد تقديم وظائف وزارة الشؤون البلدية

يبدأ التقديم على جدارة لشغل وظائف وزارة الشؤون البلدية من اليوم الأربعاء 2/6/1443 وحتى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم بتاريخ 16 جمادي أخر، 18 يناير 2022، وعلى مدار ساعات اليوم بالكامل.

طريقة التقديم على جدارة

سكون تقديم وظائف وزارة الشؤون البلدية من خلال التسجيل في منظومة التوظيف جدارة ويجب التأكد من صحة البيانات، وانه لا يوجد أي اختلاف بين بينها وبين ما هو مثبت في المستندات ويجب تحديد الرغبة التي سيتم التقديم عليها