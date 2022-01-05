موسم الشبط 1443 ماهو وما المقصود به وكم تبقى على قدومه

من أبرد فترات الشتاء فترة السبت، التي تصاحبها رياح قوية وكتل هوائية باردة ، فضلًا عن ظهور الصقيع في أجزاء مختلفة من المملكة العربية السعودية. يختلف مناخ المملكة العربية السعودية باختلاف الفصول الأربعة ، لكن الموسمين – الشتاء والصيف – أكثر وضوحًا في المملكة حيث يبدأ موسم الشتاء يوم 21 ديسمبر حيث يصل أيام الشتاء فى السعودية أكثر من 88 يوم لذا فإن فصل الشتاء في المملكة يستمر من الثاني والعشرين من ديسمبر إلى الحادي والعشرين من مارس. 2022 م أي مع الاعتدال الربيعي لكن فصل الشتاء يتحول إلى نصف يناير.

كم باقي على موسم الشبط 1443

يأتي الشتاء في منتصف فصل السبت ويبدأ في الرابع عشر من شهر يناير من كل عام وهو أيضا من أبرد الفصول خلال فصل الشتاء والرياح أكثر برودة مع عواصف ترابية ورياح شديدة البرودة تهب من الشمال.وأوروبا مع تشكل الصقيع كما ذكرنا سابقًا في العديد من مناطق المملكة يستمر موسم الشبط ستة وعشرين يومًا وينتهي في الثامن من فبراير، وتجدر الإشارة إلى أن الإجابة على سؤال كم يستمر موسم الشبط عشرة أيام، تبدأ في الرابع من كانون الثاني (يناير) 2022.

ما هي المدة المتبقية 1443

موسم الشبط يأتي في منتصف الشتاء ويبدأ في 14 يناير من كل عام، وموسم السبت من أبرد أوقات فصل الشتاء، ويتميز بعواصف شديدة ورياح شديدة البرودة من القطب الشمالي تأتي عبر أوروبا، بالإضافة إلى تكوين الصقيع، ومن ناحية أخرى، يستمر موسم السبت 26 يومًا وينتهي في 8 فبراير، لذا فإن الإجابة على السؤال عن عدد المتبقين يوم السبت هي 10 أيام، منذ يناير 4، 2022 م، وتجدر الإشارة إلى أن مزارعي المملكة يستخدمون هذه الفترة في الزراعة، وخاصة في زراعة النباتات التي تستخدم كعلف للحيوانات مثل البرسيم، بالإضافة إلى زراعة البطيخ وكذلك القطن والنخيل.

مناخ المملكة العربية السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول ذات المناخ الآسيوي كونها تقع في تخوم القارة حيث تحدها من شمالها الكويت والعراق ومن جنوبها سلطنة عمان واليمن ومن شرقها قطر والإمارات بجانب سواحلها ومواردها المائية فى البحر الأحمر