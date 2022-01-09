نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات الموظفات و طريقة تسجيل المطلقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات الموظفات، أصبحت نسبة الطلاق في الشعوب العربية، في تزايد وخاصة في المملكة العربية السعودية، وحرصًا على حقوق المرأة السعودية المطلقة، قد تم تخصيص معاش لها، لكن لابد من استيفاء شروط الضمان الاجتماعي، للمطلقات الموظفات كي تستفيد منه، وقد قامت السعودية بتوفير، ما يسمى بالضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل، من أجل توفير مجموعة من المستحقات، التي تصرف للمطلقات بشكل شهري، كما يمكن التعرف علي شروط وخطوات تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدين، كما أن الضمان الاجتماعي، من أهم برامج الحماية الاجتماعية، الذي يوفر العيشة الكريمة، لأصحاب الدخل المحدود أو المعدوم، وذلك وفق لعدة شروط من الواجب توافرها، وهذا ما سوف نتطرق له في موضوعنا.



شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات الموظفات ف السعودية

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوفير كافة الظروف، التي تسهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمطلقات، وإليك كافة الشروط بالتفصيل:

يشترط أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية. ثم بعد لا تقبل طلبات الأجانب من النساء أو السيدات. يجب عدم امتلاك وظيفة، أولا حيث يكون الأولوية له، ثم ينظر إلى الموظفات. إلا يكون الدخل الذي تحصل عليه المتقدمة، كافي بشكل كبير لسد الاحتياجات اليومية الخاصة بها. ثم يقبل طلبات المطلقات والأرامل في حالة وجود معيل. يشترط في حال كان زوج المتقدمة سجين، فعليها التقديم عبر الموقع الإلكتروني، إذا كان زوجك سجين عليك ال وتقديم كل ما يثبت ذلك من أجل الانضمام إلى طلب الضمان. لابد من توفر وثيقة تثبت أنها مطلقة. التقدم بطلب من الضمان الاجتماعي.

طريقة تسجيل المطلقة في الضمان الاجتماعي

تستطيع المرأة المطلقة، التسجيل في الضمان الاجتماعي، بعد التأكد من أن جميع الشروط تنطبق عليها، ويتم التسجيل تبعا للخطوات التالية:

أن تقوم المتقدمة بالدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم بعد تقوم المتقدمة بتسجيل كافة البيانات كالاسم وكلمة المرور. إذا كانت المتقدمة تقوم بالدخول لأول مرة، فيجب تسجيل حساب أولا في البوابة الإلكترونية. ثم بعد أنقري علي زر الخدمات الإلكترونية. قومي بالضغط علي أيقونة خدمة معاش الضمان. أنقري علي أيقونة تقديم. ثم قومي بإدخال جميع البيانات، كدخل الأسرة و والحساب البنكي. ارفقي جميع المستندات المطلوبة للحصول علي راتب الضمان الاجتماعي. وأخيرا يجب النقر علي أيقونة تأكيد بيانات الطلب، ثم الضغط علي زر تقديم الطلب.

التسجيل في سكني للمطلقات 2022

يمكن للمطلقات الراغبات بالحصول على الشقق من قبل وزارة الإسكان السعودية الشروع بعملية التسجيل في سكني، ويمكن من خلال الأسطر التالية التعرف على طريقة التسجيل في سكني للمطلقات المعلنة من قبل الوزارة:

يجب أولاً تسجيل الدخول إلى منصة سكني. ثم أضفي رقم بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة الخاص بالمتقدمة. أضفي جميع كافة البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتمثل في رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد. ثم يجب التحقق من الرمز المرئي. ستتصل رسالة تحتوي على رقم الدخول علي الجوال. ثم يجب فتح موقع سكني. القيام بتسجيل الدخول عبر رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. أضفي البيانات المطلوبة، وهذا عبر تجهيز معرف الراتب أو نموذج الدخل الشهري

الهدف من الضمان الاجتماعي

بسبب الظروف المعيشية الصعبة ، فإن بعض الفئات في المجتمع السعودي، لا تستطيع تلبية احتياجاتها اليومية ، لذلك فإن الحكومة السعودية، من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تدعم هذه الفئات من خلال دفع مستحقاتها المالية الشهرية، ولكن بشروط من أجل الحفاظ على الهدف الأساسي، لتوجيه الدعم إلى الأشخاص المستحقين حقًا.