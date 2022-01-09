نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح المدارس في السعودية 1443 و أهم قرارات وزير التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد فتح المدارس في السعودية يتردد هذا السؤال كثيراً في هذه الآونة، من قبل طلاب المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل اقتراب موسم الدراسة الجديد، حيث طالب العديد من طلاب وطالبات، المملكة بالتعرف على الموعد الرسمي لبدء الدراسية التقويم الدراسي 1443، بعد اقتراب نهاية الاجازة الصيفية، وبدء العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، يستعد جميع الطلاب أولياء الأمور، في التحضير للعام الدراسي الجديد، في ظل اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فقد شدد الحكومة السعودية على المعلمين والطلاب، في جميع القطاعات في المملكة، باتباع إجراءات السلامة عند الذهاب والعودة من المدرسة، ويستعد الأهالي لتحضير الطلاب من جميع المستلزمات الدراسية، كما وضحت منصة مدرستي توضح فوائد خدمة إدارة بيانات الطلاب في المملكة.



موعد فتح المدارس في السعودية 1443

تبعا لوزارة التعليم في السعودية، فإن موعد بدء الدراسة بالمملكة 1443، هو منذ يوم الأحد 20 من محرم 1443 هـ، والموافق 29 من أغسطس2021 ، وذلك سيكون نظام الدراسة، كما كان قبل تفشي فيروس كورونا، أي أنه سيكون حضورياً، وذلك ما سيتم العمل به، في جميع المدارس والجامعات، بالمملكة العربية السعودية، فقد تم الإقرار بهذا النظام، ثم سيكون هو النظام الذي سيتم العمل به، في كافة مدارس السعودية، في ظل استقرار الوضع الصحي العام، وبعد عملية التقييم، التي قدمتها وزارة الصحة السعودية، ثم تبين بأنه من الممكن إعادة الطلاب، إلى النظام التعليمي الوجاهي والحضوري، ولكن وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية، التي يجب على الطلاب والطالبات، بالمدارس وجامعات السعودية الالتزام بها، ولذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

أهم قرارات وزير التعليم السعودي

أن العام الدراسي المقبل سيشهد ثلاثة فصول دراسية، وذلك ما يختلف عما كان عليه من قبل. ثم بعد سيتكون كل فصل من ثلاثة عشر أسبوعاً. ستكون إجازة لمدة أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر. ثم ستتم إضافة مواد جديدة في العام الدراسي الجديد. تطبيق الخطط التعليمية المطورة، وغيرها من الطرائق التعليمية المميزة.

موعد تنفيذ قرار العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال 2022

ثمرةً لجهود وتكامل وزارتيْ الصحة والتعليم، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، وتأكيدًا على نجاح تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الصحية التي أسهمت في عودة الدراسة حضوريًا لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوي، ونتيجةً للجهود المبذولة التي تكللت نحو الوصول لنسبة عالية من الحصانة المجتمعية؛ تم إعلان استئناف الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المراحل الابتدائية ورياض الأطفال ممن هم أقلّ من ١٢ عاماً؛ بدءًا من تاريخ ٢٣ يناير المقبل؛ باستثناء من تعذر حضوره لأسباب صحية مع استمرار تلقّيهم التعليم من خلال مُختلف المنصات الإلكترونية.

عودة مديري ووكلاء المدارس والهيئة الإدارية التعليمية

تبدأ غدًا الأحد، عودة مديري ووكلاء المدارس، والهيئة الإدارية التعليمية، في جميع المراحل الدراسية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وكانت وزارة التعليم، ذكرت في وقت سابق، أن نسبة التحصين، في التعليم العام جاءت، كالآتي: «61% للطلاب والطالبات، 92% للمعلمين، والمعلمات والإداريين والموظفين»، وأضافت أنَّ نسبة تحصين طلاب وطالبات، التعليم الجامعي وصلت إلى 85%، و64% نسبة تحصين الكادر الأكاديمي والموظفين.

عودة المدارس في السعودية1443

اعلن وزير التعليم السعودي، عن استعدادات الوزارة، لاستقبال العام الدراسي الجديد، في الجامعات والمدارس السعودية، واتخاذ جميع إجراءات الوقاية البروتوكول الصحي، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على سلامة الطلاب من الإصابة بالفيروس، والعمل على ضمان عدم أصابتهم، عند العودة من المدرسة إلى المنزل، وقد كان هذا القرار جاء بعد عامين من الدراسة، بشكل إلكتروني بسبب تفشي كورونا في أنحاء البلاد، حيث أن العودة تأتي لزيادة استفادة الطلاب من المواد المقررة عليهم.