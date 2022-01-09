عااجل:- اسعار البنزين في السعودية لشهر يناير 2022 المعلنة من شركة ارامكو السعودية

اسعار البنزين في السعودية لشهر يناير من أكثر ما يتم البحث عليه في المملكة العربية السعودية، حيث أن يريد مئات المواطنين السعوديين من التعرف على الأسعار المتغيرة لكافة أنواع البنزين المتنوعة، وهذا بعد أن أعلنت شركة أرامكوا للنفط السعودي عن تغير أسعار النفط بصفة دورية منذ بدء كل شهر ميلادي، وهذا تكون هي الشركة المسؤولة بشكل رمي عن تحديد جميع أسعار النفط بالسعودية، بعد أن يتم المراجعة الدوري والتي تتم بالتحديد بيوم 10 من كل شهر ميلادي، وبالفعل قامت شركة أرامكو بالإعلان عن التحديثات الجديدة بأسعار الديزل لهذا الشهر الحالي، بالتزامن مع قرب الموعد المحدد لإطلاق الأسعار البنزين الجديدة للوقود خلال شهر يناير الجاري، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كل ما يتعلق بتفاصيل الأسعار الجديدة للبنزين بالمملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين في السعودية لشهر يناير

يترقب الآن ملايين المواطنين بالمملكة العربية السعودية التعرف على موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة بالسعودية خلال شهر يناير الجاري 2022، حيث أن أتاحت شركة أرامكوا الإعلان على القيان بتحديث أسعار الديزل بطريقة رسمية بالأيام الأولى لشهر يناير بالحديد يوم 10 لكل شهر ميلادي، ويتم تطبيق الأسعار منذ يوم 11 بكافة الأسواق المحلية بالمملكة، ويذكر أن سعر الديزل من المتوقع أن يصل سعرها حتى 0.63 ريال سعودي، وهذا يتم طبقاً للتحديث الأخير لسعر الديزل بالمملكة، ومن المقرر أن تعدل شركة أرامكو جميع أسعار البنزين خلال شهر يناير بالفترة القادمة، وعلى أن يتم هذا بعد الانتهاء من مهام المراجعة الدورية على جميع الأسعار الخاصة بالنفط.

موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

كما تعرفنا أن موعد الإعلان عن الأسعار المتغيرة للبنزين بالسعودية لشهر يناير بيوم 10 المقبل لشهر يناير الحالي، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة بيوم 11 للشهر ذاته، وسوف يتم الآن العمل بجميع أسعار الشهر الماضي والتي تتمثل في الآتي: