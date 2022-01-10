طريقة سداد رسوم مكتب العمل 1443و كيفية الاستعلام عنها والحصول علي رمز السداد

طريقة سداد رسوم مكتب العمل 1443، يبحث الكثير من الوافدين للملكة، عن كيفية سداد رسوم مكتب العمل، والذي يسبقها الحصول علي رمز السداد، هو أول خطوة للحصول على الرخصة الخاصة بالإقامة في المملكة العربية السعودية أو لتجديدها، وهو مكون من أربعة عشر رقمًا ويمكن الحصول عليه من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعندما يحصل الوافد على رمز السداد يكون له الحق في الحصول على فرصة عمل في المجال المناسب له مقابل دفع بعض الرسوم يمكن أن يحصل الوافد على منحة تمكنه من العيش بداخل المملكة، ومن السهل أن يحصل الوافد على رمز السداد الخاص به عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، كما يمكن التعرف علي الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل 1443 و كيفية تجديد الإقامة للوافدين.

طريقة سداد رسوم مكتب العمل 1443

الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم اختيار “سداد رسوم الوافدين غير السعوديين. قم باختيار المنشأة المطلوبة والتابعة لمكان العمل سواء كان مصانع، منازل أو مؤسسات. ثم اختيار “إصدار” أو “ترخيص” العمل لغير السعوديين الوافدين للعمل في المملكة العربية السعودية. قم بالضغط على طلب استصدار رقم سداد مكتب العمل للحصول على الموافقة للعاملين بداخل المملكة. ثم أصحاب الأعمال أو المؤسسات الراغبين في الحصول على تراخيص عمل للوافدين يجب أن يضيفوا أسمائهم في الموقع. سيتم إرسال رقم السداد للمستحقات المالية من خلال كافة فروع البنوك السعودية التي يتبعها أصحاب الأعمال. قم بتسجيل الرقم الظاهر بعد تسجيل البيانات، ثم سيظهر المبلغ المطلوب سداده، ويتم السداد عن طريق المدفوعات الحكومية. ثم إعادة كافة الخطوات السابقة للتأكد من السداد، وبعد تسديد الرسوم يتوجه الوافد إلى الجوازات لاستلام رخصة العمل الخاصة به.

كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل 1443

يمكن التعرف على تفاصيل رسوم مكتب العمل كأحد أهم الخدمات المقدمة، حيث يمكن الاستعلام عن الرسوم للمواطنين والمقيمين القيام بدفعها عبر عدة خطوات سهلة وهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثم يجب فتح علامة تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على خدمة الإصدار. ثم اختيار خدمة تجديد الرخصة. إضافة كافة البيانات التي ستظهر أمامك، وهي رقم الإقامة وهذا في حال أن كان الوافد يرغب بالاستعلام عن رسوم مكتب العمل عبر رقم الإقامة. ثم إضافة رمز التحقق الخاص بالمستعلم عن الرسوم. النقر على علامة بحث. ثم يجب الانتظار إلى حين ظهور صفحة البيانات. من خلال ذلك سوف تكون عملية تسديد قيمة الرسوم المستحقة قد تمت بشكل رسمي.

خطوات الحصول على الرمز سداد مكتب العمل

لرمز السداد أهمية كبيرة لكل وافد مقيم داخل المملكة العربية السعودية، وللحصول على هذا الرمز يجب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية من القائمة. تسجيل الدخول بعد إدخال رقم الإقامة وكلمة المرور الخاصة التي يلزم عدم مشاركتها مع الغير والحفاظ على سريتها. ثم الضغط على تسجيل الدخول. اختيار خدمة تجديد رخصة العمل من خلال قائمة الخدمات الموجودة بالموقع. ثم ملء البيانات الخاصة بالعامل المتمثلة في رقمه الخاص ورقم إقامته في القائمة المعدة لذلك. إعادة كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة، ثم الضغط على محرك البحث. ظهور رسوم السداد الخاصة برخصة العمل، والتي يلزم سدادها من خلال البنوك الوطنية التابعة للملكة العربية السعودية. سداد الرسوم في أي فرع من فروع البنوك الوطنية، الصراف الآلي أو مكتب السداد.

والجدير بالذكر أنه يجب أن يلتزم الوافد بفترة السداد المحددة من قبل مكتب العمل وهي أربعة عشر يومًا، وفي حالة تجاوز المدة المحددة لكود الدفع لن يتمكن الوافد من الدفع وستنتهي الرخصة التي بحوزته ولن يتمكن من تجديدها لعدم الدفع، وإذا انتهت الفترة المحددة للدفع ولم يدفع الوافد يجب عليه أن يعيد كافة الإجراءات السابقة للحصول على كود دفع جديد