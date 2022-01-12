استخراج رخصة قيادة خصوصي بإدارة المرور السعودي 2022

استخراج رخصة قيادة خصوصي، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية عن الشروط الخاصة التي تم إعلانها من جانب الإدارة العامة والتي تخص إصدار رخصة قيادة خصوصي، وقد أعلنت إدارة المرور بأنه أصبح الآن متاح التقديم الإلكتروني للحصول علي رخصة قيادة خصوصي سارية من خلال التقديم في مدرسة القيادة التي يتبع لها كل مواطن داخل كل مدينة بالمملكة، وقد عملت الإدارة علي تسهيل التقديم علي الرخصة من خلال توفير بعض الشروط السهلة، والتي يضمن بها المواطن الحصول علي خدمته سريعاً بدون أي إجراءات مطولة، ومن خلال موقعنا سنعرض عليكم شروط استخراج رخصة قيادة خصوصي بالمملكة العربية السعودية.

شروط استخراج رخصة قيادة خصوصي

تقديم طلب لاستخراج رخصة خصوصي بمدرسة القيادة بالمملكة، يتوفر من خلال بعض الاشتراطات التي تم تحديدها من جانب الإدارة العامة للمرور السعودي، وفيما يلي شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي:

يجب ألا يقل العمر الخاص بالمتقدم علي الرخصة عن ثمانية عشر عاماً وقت التقديم.

يجب عدم إدانة المتقدم علي الرخصة بأي أحكام قضائية تتعلق بتعاطي المخدرات أو العمل بها أو ترويجها وحيازتها.

يجب خلو المتقدم للرخصة من أي أمراض أو عاهات تعمل علي إعاقته عن القيادة.

يجب النجاح في اختبار القيادة الذي يجري له.

يجب سداد جميع الرسوم المحددة لإصدار الرخصة من جانب المرور.

في حالة تواجد أي مخالفات مرورية فيجب سدادها قبل التوجه لإصدار الرخصة.

يجب توافر إقامة نظامية للمواطنين من جنسيات أخري.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022

يستطيع أي مواطن أن الاستعلام عن المخالفات المروية التي تخص السيارة التي تخصه، علي أن يتم الاستعلام من خلال رابط الاستعلام التالي: