نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودي تعلن عدد من القرارات المصيرية بشأن خطة سير العملية التعليمية داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض عليكم اليم كل ماهو جديد بشأن سير العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية وعن كل التطورات الجديدة أولًا بأول، والأخبار الموثقة على الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم في جميع مراحلة المختلفة وكل مايود الطلبة وكذلك أولياء الأمور بخصوص كيفية سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني داخل المملكة العربية السعودية حيث أن بداية أول أيام الترم الثاني بتاريخ 5/12/2021.

خطة سير العمل الجديدة تحت اشراف وزير التعليم السعودي.

تم وضع خطة زمنية لنظام الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية بداية من المرحلة الإبتدائية مرورًا بالمتوسطة مختتمة بالمرحلة الثانوية، وكذلك الافصاح عن مواعيد الدراسة في الفصل الدراسي اثاني لكل المراحل بالإضافة إلى المرحلة الجامعية ومن أهم تلك القرارات التالي:

من خلال بيان رسمي قام به وزير التعليم السعودي أقر فيه استمرار سير العملية التعليمية مقسمة إلى ثلاث فصول. قرار جديد مؤكد بشأن تلقي اللقاح الخاص بالكورونا لجميع الطلبة التي تكون أعمارهم فوق 12 عام. يشترط حضور الطلاب بصفة مستمرة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي. أما عن الأطفال الذين يكون سنهم أقل من 12 عام يتم تلقي كل دروسهم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

آخر أخبار وزارة التعليم السعودي المعلن عنها عبر تويتر.

خلال الفترة السابقة تم الانتهاء من جميع الاختبارات لكل المراحل التعليمية، وعلى جميع الطلاب فوق 12 سنة الحضور بانتظام وعند موعد الاختبارات يكونو قد تلقو جرعتين من لقاح الكورونا.

ولكن طلاب مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية يتلقو كل دروسهم من منازلهم من خلال متابعة منصة مدرستي ويلزمو بالدراسة عن بعد، وهكذا نكون قد أخبرناكم بكل جديد صادر عن سير العملية التعليمية والمعلن عنه من قبل وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية مع التمنيات للطلاب بالتوفيق والنجاح.

شكل الدراسة بالفصل الدراسي الثالث

على الرغم من ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، والتي زاد عددها خلال الفترة الأخيرة ، إلا أن الوضع الحالي يتم رصده من قبل المسؤولين في المملكة العربية السعودية ،واتخاذ الإجراءات الصحية المختلفة لضمان صحة الطلاب. لهذا السبب ، منذ بداية العام الدراسي تم اعتماد نظام التعليم عن بعد للطلاب الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح كورونا تحت سن 12 عامًا وللطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والذين تلقوا جرعتين من فيروس كورونا.

قرارات وزير التعليم السعودي للعودة الحضورية لدى الطلاب

إذا ذكرنا جميع قرارات وزير التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، فسنذكر جميع قرارات وزير التربية والتعليم السعودي بالعودة الحضورية لجميع الطلاب حيث جاءت القرارات على النحو التالى :-

سيسمح لجميع الهيئات الأكاديمية بتوفير وظائف في العديد من المدارس والجامعات وكذلك الكليات والمعاهد ومؤسسات التدريب المهني حيث سيتعين عليهم تلقي جميع الجرعات الكاملة من لقاح فيروس كورونا.

بالإضافة إلى أن جميع الجامعات بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية المختلفة مطالبة بالإعلان عن بعض الترتيبات الخاصة والحضور ، وهذا بالطبع خاضع للأمن لضمان سلامة الطلاب قبل عودتهم إلى فصولهم الدراسية.

يجب الحرص على أهمية التحصين ، وهذا بالطبع عن طريق التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، وهذا يحدث

لاستكمال جميع إجراءات بدء التشغيل للطلاب الجدد في الجامعات والكليات وكذلك لجميع الجهات الحكومية. .

الذي يصلح لكل من التدريب الفني والتدريب المهني للعام الدراسي الجديد وهذا ضروري للتحقق من صحة جميع الطلاب.

وعلى صعيد متصل اعلنت وزارة التعليم السعودية منذ أيام عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال ولذلك بعد ان اعلنت جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالاتفاق والشراكة مع وزارة الصحة بالمملكة التى ستعمل على تعقيم المدارس وتطهيرها والتاكد من كونها مناسبة لاستقبال الطلاب فى تلك المرحلة المهمه مع استمرارية التعليم عبر منصاتها الالكترونية فى شتى الصفوف خاصة للطلاب ذو الظروف الصحية الصعبة