أوضح المركز الوطني للأرصاد NCM في بيانه الصادر علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الأربعاء الماضي 12 يناير 2022 ، بأن الأرصاد الجوية تشير إلي توقعات عالية بهطول أمطار رعدية علي عموم محافظات المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس 13 يناير وحتي يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 بإذن الله تعالي ، وكان البيان الصادر قد أشار إلي انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي منطقة مكة المكرمة وما حولها ، وهطول أمطر تتدرج من زخات خفيفة إلي أمطار كثيفة مصحوبة بضربات رعدية علي بعض المناطق ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نستعرض لكم الحالة العامة ، و توقعات الطقس اليوم والأرصاد في السعودية ، وما تداوله النشطاء حول تساقط ثلوج في المدينة المنورة ، ويمكنكم تتبع آخر اخبار الطقس عبر مركز طقس العرب من خلال موقعنا ثقفني.

توقعات الطقس اليوم والأرصاد في السعودية

أشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلي بعض التوقعات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في مناطق متعددة بالمملكة نتعرف عليها كالآتي :

تساقط أمطار خفيفة إلي متوسطة مع رياح نشطة علي منطقة مكة المكرمة وما حولها ، وكذلك منطقة المدينة المنورة وما حولها يوم الخميس 13 يناير. يبدأ تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بالرياح علي مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية اعتبارا من يوم الجمعة 14 يناير وحتي السبت 15 يناير 2022. بالنسبة للباحة وعسير ومكة والمناطق المحيطة بهم فتكون الأمطار متوسطة يوم الجمعة والسبت 14 و 15 يناير. مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وما يحيط بهم من مدن ، فيكون هطول الأمطار متوسط في ساعة متأخرة يوم الجمعة 14 و يستمر إلي السبت 15. تشير التوقعات إلي انخفاض ملموس في درجات الحرارة علي مناطق شمال ووسط وشرق المملكة عموماً علي مدى الأيام القادمة. وجاءت التوقعات بتساقط ثلوج علي مناطق من شمال المملكة اعتباراً من مساء السبت وحتي يوم الأحد 16 يناير 2022 م.

تساقط ثلوج علي منطقة المدينة المنورة

في ساعات متأخرة من مساء الجمعة ، تناقل نشطاء فيديو يوضح سقوط برد وثلوج علي منطقة المدينة المنورة :