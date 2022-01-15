نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور، وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت تصرف المواطنين السعوديين. الراغبين في تسجيل الضمان الاجتماعي، ويعتبر هذا البرنامج من بين الخدمات المستحدثة التي وضعتها الوزارة المعنية من أجل تقديم العون لكل الأفراد والأسر السعودية المحتاجة التي تعاني من ضعف الدخل. ولا تستطيع تحقيق كل متطلبات الحياة الكريمة، وتسعى الحكومة السعودية إلى تمكينها من التماشي مع النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده السعودية. كما أنها تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وترتقي بأوضاعهم الاجتماعية إلى الأحسن. ويمكن لكافة المواطنين الراغبين في الضمان المطور تسجيل أن يقوموا بزيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي تمت إتاحتها من أجل هذا الغرض. وسنتناول في مقالنا هطا موضوع تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور، تابعوا معنا.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور

تجدر الإشارة لكل الراغبين في تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور. بأنّ هذا البرنامج هو نظام حديث أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم فئات معينة من المجتمع. سواء الأفراد أو الأسر المحتاجة، وهذا من أجل منحهم الدعم المادي الضروري لتحسين أوضاعهم المعيشية. وقد وضعت رابط التسجيل الإلكتروني بغية تسهيل الأمور عليهم من أجل الاستفادة من المعاش.

علاوة على ذلك، يمكن لكل راغب في تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور أن يقوم بزيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. مع ضرورة اتباع الخطوات المطلوبة من طرف المنصة من أجل استكمال التسجيل على أكمل وجه. ولا بد من توضيح يهم كل من قام بعملية تسجيل الضمان الاجتماعي. بأنّ موعد صرف المعاش يكون بعد أن يتم دراسة طلبه من طرف الجهات المعنية.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة توفر مجموعة من الشروط في كل راغب في الضمان المطور تسجيل. أول وأهم شرط متعارف عليه من الجميع هو الجنسية السعودية لكل المتقدمين. ولكن هناك فئات تستثنى من هذا الشرط، وهي: زوجة السعودي، وزوج السعودية. بالإضافة إلى المطلقة والأرملة التي لها أبناء سعوديين، على أن يكون لهم بطاقات تنقل سارية المفعول.

ونذكر لكم شروطا أخرى ذات أهمية، وهي الإقامة الدائمة في أراضي السعودية، كما لا يجب أن يكون المتقدم للاستفادة من الضمان مقيما في إحدى دور الإيواء التي ترعاها حكومة المملكة، وأن يلتزم المواطن المتقدم بكل متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص صحة وتعليم الأبناء، وأن لا يكون له أصول ذات قيمة عالية، وأن يكون دخله الشهري المحتسب أقل من 1100 ريال في السنة، 550 لكل فرد.

تسجيل دخول برنامج الضمان الاجتماعي

يمكن لكل المواطنين السعوديين أن يقوموا بعملية تسجيل دخول الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وهي بوابة خدمات استحدثتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين. وذلك من أجل طرح استفساراتهم فيما يتعلق ببرنامج الضمان المطور، وهذا من خلال باتباع مجموعة من الخطوات التي سنسردها لكم فيما يلي:

في بادئ الأمر يقوم المواطن بالولوج إلى الرابط الرسمي للتسجيل الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ينقر على خيار “تسجيل حساب جديد” من أسفل الصفحة الرئيسية للبرنامج. يقوم المواطن بتعبئة البيانات الشخصية بحرص: رقم هوية المتقدم، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري، ثم يكتب كلمة سر ويقوم بتأكيدها، وننوه إلى أنه من الأحسن أن تتكون من: حرف لاتيني كبير وصغير صغير ورقم أيضا، وألا تقل عن 8 خانات. بالإضافة إلى ذلك من خطوات تسجيل الضمان المطور، يتعين على المواطن كتابة رمز التحقق الظاهر في الشاشة ثم يقرأ الشروط والأحكام ويقوم بالموافقة عليها. ينقر على زر تسجيل ليصله رمز تحقق علي الهاتف الجوال. يدرج رمز التحقق الذي وصله، ثم ينقر على كلمة توثيق. في آخر الأمر، يمكن للمتقدم الولوج من صفحة الدخول باستعمال كل من رقم الهوية وكلمة السر.

إلى هنا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع هام لكل من يرغب في تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور. كما وضحنا لكم شروط الاستحقاق بشكل مختصر، وأوردنا لكم كيفية تسجيل دخول عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الوزارة المعنية للاستعلام عن تسجيل الضمان الاجتماعي.