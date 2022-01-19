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عمر شويل - جدة طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان المطور، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تغيير طريقة حساب المعاش هذه المرة. لهذا كثر البحث في الأيام الأخيرة عن الضمان المطور تسجيل الدخول. وكذلك قيمة المبلغ الذي يمكن أن يصرف في حسابات المستفيدين والمستفيدات، وإذا ما كانوا حائزين على شروط الأهلية الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي الجديد مما يجعلهم مؤهلين لاستحقاق الدعم المادي الذي تقدمه حكومة المملكة. وتجدر الإشارة إلى أنّ حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الخدمة الوحيدة التي تمكن المواطنين من احتساب قيمة الدعم الممنوح لهم من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وسنحاول أن نجمل في موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بموضوع طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443.

طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

ازداد البحث بكثرة في الأيام الأخيرة بالمملكة العربية السعودية عن حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443. وهذا بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن بداية تنفيذ نظام الضمان المطور بشكل رسمي. وسيتم الإعلان عن النتائج بعد دراسة شروط الأهلية الخاصة بكل المتقدمين بشكل تدريجي، بعد أن يتم التحقق من موافقتهم لشروط الأهلية.

علاوة على ذلك، فقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443. بأنه سيتم احتسابها دون وجود حاسبة على موقعها الرسمي مثلما تفعل مع حساب المواطن. وإنما يتم احتساب المبلغ المستحق للمتقدم من خلال عدد أفراد الأسرة. بالإضافة إلى إجمالي الدخل الخاص بهم من أجل الاحتساب، وسنقدم لكم كافة التفاصيل بخصوصه.

آلية احتساب معاش الضمان المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443. وقد حرصت من خلال ذلك على تطبيق نظام دقيق من أجل معرفة المبلغ المستحق لكل فئة. ويتم ذلك من خلال القيام بجمع قيمة الدّخل المُكتسب للعائلة المستحقة للمعاش بشكل كامل (إجمالي الدخل). ثم تخصم نسبة تقدر بحوالي 50% من قيمة الدّخل الشهري من أجل الحصول على الناتج.

بالإضافة إلى ذلك، تتم إضافة الناتج إلى إجمالي الدّخل غير المكتسب من دعم الحكومة السعودية. ولكن هناك استثناءات فيما يتعلق بدعم البرامج المساعدة، وذوي الاحتياجات الخاصة. ثم تتم مقارنة مجموع أدنى حد متحصل عليه للمعاش وفق الاستحقاق الشهري من أجل التحقق من مدى أهلية المتقدم للاستفادة من معاش الضمان المطور من عدمه، وفي حال عدم الموافقة يتم إقصاؤه.

مثال عن احتساب الضمان الجديد

لقد ارتأينا أن نقدم لكم مثالا عن طريقة حساب معاش الضمان المطور، حسب القاعدة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وهي: مثلا إذا كان المستفيد موظف، وله راتب شهري تقدر قيمته 3000 ريال سعوديّ، وعدد أفراد أسرته اثنان، والحد المانع للدخل هو 1650 ريال سعوديّ؟ يكون الحساب كما يلي: 3000- 50%=1500 ريال سعودي، وبالتالي فهو في هذه الحالة مستحق للدعم.

أهداف برنامج الضمان الاجتماعي الجديد

لقد سطرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة أهداف من خلال برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد. من أهمها: تحقيق الاستقرار وتوفير الموارد الضرورية لتوفير الدعم للأسر الأشد حاجة. كما أنه يحرص على وصول أموال الزكاة لمن يستحقونها فعلا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأفراد والاستقلال المالي، وتحويل كل الأفراد المستفيدين من محتاجين إلى منتجين.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال لقد قدمنا لكم موضوع طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443. وهو من بين المواضيع التي كثر عليها البحث في الأيام الأخيرة بالمملكة العربية السعودية. من طرف كل المستفيدين من برنامج الضمان المطور. ونرجوا أن تكونوا قد استفدتم من موضوع حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.