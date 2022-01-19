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عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443، طريقة احتساب معاش الضمان الجديد أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين الذين قاموا بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وقد تم استحداث طريقة جديدة في المملكة العربية السعودية، إذ تمنح حكومة المملكة لكل المستفيدين من البرنامج معاش يصرف بشكل شهري في حسابات المواطنين، ولكن يجب أن يكونوا حائزين على مجموعة من الشروط الضرورية التي ينبغي توفرها في كل مستفيد، وقد تم تخصيص طريقة محددة لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي من أجل الاستحقاق والقيمة المستحقة لكل مواطن سعودي. ولقد ازداد البحث في الآونة الأخيرة بالمملكة عن طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، والذي لم يجدوه متوفرا في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، إلا أننا سنتحدث اليوم عن موضوع حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443، فتابعوا مهنا التفاصيل.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة استحدثت آلة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443. وتعتبر من أبرز الأمور التي يبحث عنها مواطنو المملكة من المستفيدان من برنامج الضمان المطور. ويعود هذا لرغبتهم في التعرف على القيمة المستحقة التي تخولهم للقبول، وهذا بعد أن استبدال النظام القديم وتفعيل النظام الجديد للضمان المطور، وستعلن نتائج الاستحقاق بشكل تدريجي.

علاوة على ذلك، فقد تم إغلاق المنصة القديمة الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي. وتم فتح منصة الضمان المطور الجديدة لاستقبال طلبات المواطنين، أما بالنسبة للمتقدمين الجدد فباب التسجيل سيبقى مفتوحا لهم. وستستمر المنصة في استقبال طلبات كل المتقدمين إلى أجل غير مسمى، حيث سيتم انتقاء المواطنين المؤهلين للاستفادة من الدعم المادي الذي يقدمه البرنامج.

آلة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443

تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن حاسبة الضمان الاجتماعي المطور1443. بأنه في إمكانهم حساب المعاش من خلال إضافة إجمالي الدخل العام لكل أفراد الأسرة الواحدة المقيمين في منزل واحد. وهو (الراتب الشهري لكل من القطاعين العام أو الخاص أو عائدات الأنشطة التجارية). إذ يتم خصم 50٪ من هذا الدخل لاحتساب مدى استحقاق المواطن السعودي المتقدم.

وفي حال كان دخل الفرد غير مكتسب مثل الحوافز ومكافآت الطلاب، يتم إضافة إجمالي الدخل غير المكتسب من المساعدات الحكومية إلى نسبة 50٪ من الدخل المكتسب. ويستثنى من ذلك الأشخاص المعاقين بالإضافة إلى برامج الدعم من الحساب. ثم تتم المقارنة لإجمالي الدخل المحسوب كما يلي (50٪ من المكتسب + غير المكتسب) وذلك حسب الحد الأدنى أو المحدد لحد الضمان الاجتماعي.

وفي حال لم يقبل طلب المواطن وثبت عدم الأهلية، فقد يرجع ذلك إلى تجاوز الدخل الشهري المحسوب. وأعلنت الوزارة الحد الأدنى لمعاش الفرد وهو (1100 ريال للعائل– ومبلغ 550 ريال لكل معال) مع الأخذ بالاعتبار كل الأفراد المقيمين في مسكن واحد. تُعرَّف العائلة الواحدة على أنها عائلة واحدة يشملها التطبيق. ماعدا حالتين وهما امرأة مطلقة التي لها طفل أو أكثر، أو إن كانت أرملة لها أطفال يتامى).

مثال عن طريقة حساب الضمان المطور

إذا كانت قيمة راتب المواطن 4000 ريال سواء كان يشغل وظيفة في الحكومة أو القطاع خاص. ويستفيد من دعم أحد البرامج الحكومية بمبلغ مالي 1126 ريال، وكانت له أسرة من 5 أفراد مع العائل. يتم احتساب معاش الضمان: نصف الراتب 2000 + حساب المواطن 1126 = 3126 ريال (مجموع الدخل). أما إن كانت الأسرة 6 أفراد: يحتسب الحد الأدنى للمعاش: (1100 للعائل+ 550 لكل تابع x عدد التابعين 5)

وبالتالي بناء على ما سبق، باحتساب المعاش يكون الناتج كما يلي 1100 + 2750 = 3850 ريال سعودي. وبهذا نخرج بنتيجة أن إجمالي الدخل للأسرة الواحدة هو 3126 ريال. أما الحد المانع لمعاش عائلة تتألف من ستة أفراد هو 3850 ريال سعودي، فيما يتم تحديد الحد الأدنى للضمان الاجتماعي حسب على عدد أفراد الأسرة هو 3850 ريال سعودي.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443. والذي ازداد عليه البحث من طرف كل المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج الضمان المطور للسنة الحالية. وقدمنا لكم طريقة حساب معاش الضمان المطور، ومثال عنه، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في مقالنا هذا.